“Temiamo che la vertenza – spiegano il segretario generale della Filmcams Cgil Alessandro Vasquez e i rappresentanti dei lavoratori Sergio Tuccitto e Alessandro Bologna- potrebbe avere anche ripercussioni di ordine pubblico e ci riserviamo qualsiasi iniziativa volta alla tutela dei lavoratori. Non si può accettare che nel 2020 pezzo dell’imprenditoria siciliana del settore sia in mano ancora a simili affamatori seriali. Non servono elemosine, serve un piano serio di rientro delle spettanze che ammontano ad oltre sei mensilità, in alternativa, i nostri iscritti non sono più disposti a lavorare gratis. Se ancora un barlume di direzione aziendale esiste, pretendiamo di essere convocati immediatamente dopo l’udienza al tribunale di Catania di giorno 7 e che questa riunione venga svolta presso gli organi di competenza, anche al fine di contrastare ulteriori comportamenti poco chiari della proprietà. Le Prefetture di competenza si occupino seriamente del problema sociale che questa azienda ha creato negli ultimi mesi e la politica regionale non si senta estranea alla vicenda”.