Ivan Scimonelli non vuole passare per il vicepresidente del sindaco. Eletto il 24 novembre con 18 voti contro i 10 di Paolo Romano (FdI), il consigliere di Insieme respinge l’accusa di un accordo preordinato con Francesco Italia e rivendica un “merito” che l’aula gli avrebbe riconosciuto. Nel suo racconto c’è però una frase che pesa più della smentita: “Non è che mi ha votato solo Italia e Carta”, riferendosi ai gruppi riconducibili al sindaco di Siracusa ed al deputato regionale del Mpa, asse portante dell’amministrazione comunale.

Il merito e i voti

Il riconoscimento, spiega, è arrivato “attraverso la votazione della vicepresidenza” da parte di una parte numerosa dell’aula ma è sull’accusa di tradimento del fronte che aveva votato la sfiducia su cui Scimonelli si sofferma. “L’intesa era andare su un nome condiviso solo se attorno al tavolo ci fossero state tutte le opposizioni, non soltanto i partiti del centrodestra”. Solo che il Pd, “per ragioni legittime”, si è sfilato, ed a quel punto, mentre l’aula aveva urgenza di ripristinare la carica, “come già ribadito dal segretario comunale” e con gli stessi dem che chiedevano “altre 24 ore”, “non si poteva andare a sbattere contro un muro”. Insomma, secondo Scimonelli, non è che ci fossero margini di tempo e comunque Paolo Romano non aveva più i numeri per tentare di prendere il posto di Concetta Carbone, travolta dall’inchiesta Nexus.

“Stupidaggine” e sfiducia

L’accusa di un accordo preordinato con Italia, con la sfiducia usata come specchietto per le allodole, viene liquidata come “una stupidaggine a cui loro si aggrappano”. E rilancia: “La mozione di sfiducia la ripresenterei domani”. Poi la stoccata a quella votata il 18 novembre, ferma a 16 firme su 20: presentata così, sostiene, era “soltanto un’illusione per i cittadini, perché o hai i numeri o non la presenti”, e ha prodotto “ancora più caos”. Una mozione che lui stesso ha votato.

Capoluogo contro province

Sul piano strategico la linea è netta: “Non possiamo diventare provincia-centrici, dobbiamo essere capoluogo-centrici”. La politica, dice, deve partire da Siracusa. Nella sua lettura il voto su Romano valeva meno come scelta sul vicepresidente che come prova di fedeltà reciproca tra FdI e Forza Italia, in attesa di sistemare le partite nelle province, Pachino in testa, dove Riccardo Gennuso non ha la maggioranza e guarda a Fratelli d’Italia.

Insulti e querele

Scimonelli parla poi degli attacchi sui social, tra cui l’etichetta di “traditore”. Dice di essere “ancora più sereno”, convinto che alcuni commenti siano confezionati con l’intelligenza artificiale. Annuncia querela, penale e civile. E se i risarcimenti arriveranno, 5.000 o 10.000 euro, saranno destinati a parchi per bambini, persone con disabilità e defibrillatori dove mancano.

La prova della giunta

Resta da capire se il patto negato regga alla prova delle nomine: i posti liberi in giunta sono quattro e il sindaco deve tenere insieme una maggioranza a geometria variabile.