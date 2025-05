Gli agenti della Polizia municipale di Augusta hanno tratto in arresto due operai, entrambi di Francofonte, protagonisti dell’aggressione, con calci e pugni, ai danni di due vigili urbani. Gli indagati, come disposto dalla Procura di Siracusa, sono ai domiciliari e nelle prossime ore si presenteranno al palazzo di giustizia di Siracusa davanti al gip del Tribunale in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, i due operai, che sono fratelli, erano impegnati nei lavori di ristrutturazione di un edificio in via Lavaggi, ad Augusta, ma quando hanno visto i due agenti della Polizia municipale emettere una multa per un divieto di sosta al proprietario di una macchina, per nulla riconducibile a loro, hanno inveito contro di loro.

La violenza

In poco tempo, gli animi si sono surriscaldati, poi i due operai si sono scagliati contro gli agenti della Polizia municipale, colpendoli con calci e pugni, sotto gli occhi di numerosi testimoni, inorriditi per questa incomprensibile aggressione ai danni delle forze dell’ordine.

I video virali

Le scene di violenza sono state registrate dai telefonini di alcuni passanti che, in poco tempo, sono state inoltrate sulle chat e sui social: quelle immagini sono diventati virali.