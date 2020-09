Violenza sessuale e furti, condannato a 5 anni, va in carcere

Redazione di

28/09/2020

E’ stato condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione con le accuse di furto aggravato e violenza sessuale Francesco Zocco, 53 anni, con precedenti penali. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, si sono svolti a Pachino, Comune a sud del Siracusano, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2015, come emerso nel corso delle indagini compiute dalle forze dell’ordine. Il suo procedimento giudiziario è giunto al termine, infatti è arrivata la sentenza definitiva, per cui la Procura di Siracusa ha emesso un ordine di arresto che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Pachino, dove risiede il cinquantatreenne. E’ stato prelevato dalla sua abitazione per essere condotto in cella, nel penitenziario di Cavadonna. Ma sono tanti i casi di violenza sessuale che si registrano a Pachino: nel dicembre dello scorso anno, tre mesi prima dello scoppio della pandemia, venne arrestato dagli agenti del commissariato di Pachino un uomo di 48 anni, accusato di aver sequestrato e violentato l’ex compagna. Secondo gli inquirenti, avrebbe aggredito la donna, diverse volte, per motivi banali e per gelosia, picchiandola con estrema violenza e costringendola a sottomettersi a situazioni umilianti, come strisciare per terra o mangiare del fango. Nei giorni scorsi, un uomo di 42 anni, di Pachino, è stato denunciato dalla polizia per revenge porn. Avrebbe voluto che due donne, con cui avrebbe avuto una relazione, tornassero a fare sesso con lui. E per convincerle, le avrebbe minacciate di divulgare delle foto intime che custodiva nel suo telefonino. La segnalazione delle vittime ha permesso agli agenti della Polizia postale, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, di rintracciare l’uomo, nel cui cellulare sono state trovate e sequestrate quelle immagini al termine della perquisizione nella sua abitazione, come disposto dalla magistratura. E’ accusato di revenge porn il quarantaduenne, che è stato iscritto nel registro degli indagati, ed affronterà un procedimento giudiziario.

E’ stato condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione con le accuse di furto aggravato e violenza sessuale Francesco Zocco, 53 anni, con precedenti penali. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, si sono svolti a Pachino, Comune a sud del Siracusano, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2015, come emerso nel corso delle indagini compiute dalle forze dell’ordine. Il suo procedimento giudiziario è giunto al termine, infatti è arrivata la sentenza definitiva, per cui la Procura di Siracusa ha emesso un ordine di arresto che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Pachino, dove risiede il cinquantatreenne. E’ stato prelevato dalla sua abitazione per essere condotto in cella, nel penitenziario di Cavadonna.

Ma sono tanti i casi di violenza sessuale che si registrano a Pachino: nel dicembre dello scorso anno, tre mesi prima dello scoppio della pandemia, venne arrestato dagli agenti del commissariato di Pachino un uomo di 48 anni, accusato di aver sequestrato e violentato l’ex compagna. Secondo gli inquirenti, avrebbe aggredito la donna, diverse volte, per motivi banali e per gelosia, picchiandola con estrema violenza e costringendola a sottomettersi a situazioni umilianti, come strisciare per terra o mangiare del fango.

Nei giorni scorsi, un uomo di 42 anni, di Pachino, è stato denunciato dalla polizia per revenge porn. Avrebbe voluto che due donne, con cui avrebbe avuto una relazione, tornassero a fare sesso con lui. E per convincerle, le avrebbe minacciate di divulgare delle foto intime che custodiva nel suo telefonino. La segnalazione delle vittime ha permesso agli agenti della Polizia postale, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, di rintracciare l’uomo, nel cui cellulare sono state trovate e sequestrate quelle immagini al termine della perquisizione nella sua abitazione, come disposto dalla magistratura. E’ accusato di revenge porn il quarantaduenne, che è stato iscritto nel registro degli indagati, ed affronterà un procedimento giudiziario.