Appuntamento alla Cuba di Palermo, il prossimo 27 agosto, con Restart per parlare dei diritti dei minori. Nel weekend finale del cartellone del festival trova spazio questo omaggio al mondo dei minori. Un omaggio declinato in due diversi linguaggi artistici. Nel tardo pomeriggio, infatti, si inaugura la mostra del fotografo palermitano Angelo Contorno, “I bambini di Cuba“. In serata, alle 20,30, andrà in scena la performance teatrale “La Bambinanza” a cura del teatro Raizes.

Restart per i bambini di Cuba

I bambini di Cuba è un evento dedicato all’infanzia e alla tutela dei diritti dei minori. La mostra di Angelo Contorno, fotografo palermitano, che ha immortalato i bambini per le strade di Cuba, negli spazi aperti della città, e le loro vite per le strade, mentre sorridono, danzano, suonano o praticano sport, sarà seguita dallo spettacolo teatrale “La Bambinanza” scritto e diretto da Alessandro Ienzi, con Mara Picone, Patrick Andrade Mendes e Christian Sidoti. Lo spettacolo, dedicato alla stagione più verde della vita mescola i sogni dei bambini al mondo degli adulti, spesso poco accogliente e attento alla natura innocente dei minori, è un viaggio tra le tematiche del bullismo del traffico internazionale di organi e del matrimonio del minore. La rappresentazione promossa dall’Intergruppo per la tutela dell’infanzia del Parlamento Europeo, è stato presentato a Bruxelles in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione ONU per i diritti del fanciullo.

