Giuseppe Castiglia sul palco del Teatro Golden

Sul palco del Teatro Golden di Palermo, l’attore Giuseppe Castiglia si è esibito in un suo cavallo di battaglia: “La confessione di Saro Falsaperla”. Castiglia ha partecipato alla decima edizione del Festival, presentando la cover di un brano storia: “L’immensità”, di Don Backy.

Festival, vincono Riccobono e Klun

Simone Riccobono e Chris Klun hanno vinto la decima edizione del Festival 2022, bissando il successo dello scorso dicembre. Alla fine, tutti i cantanti del Festival sono saliti sul palco, abbracciando il pubblico del Teatro Golden di Palermo. Si è conclusa così la decima edizione del Festival, la kermesse canora ideata da Massimo Minutella. Il vincitore è stato scelto anche dal pubblico da casa grazie al televoto. Sono oltre 11 mila i voti ricevuti sulla piattaforma telematica realizzata da Digitrend, chi ha seguito il Festival da casa ha potuto votare per il suo cantante preferito. Riccobono e Klun sono stati premiati dal Maestro Ignazio Garsia.

Le canzoni e i cantanti in gara

Anche per la decima edizione la formula di Festival, non è cambiato. Attori, cabarettisti e personaggi dello spettacolo siciliano si sono sfidati sul palco, interpretando alcune delle canzoni più famose del Festival di Sanremo. Sasà Salvaggio ha cantato “Apre tutte le porte” di Gianni Morandi, I Quattro gusti hanno proposto “Dove si balla”, Eliana Chiavetta e Monia Arizzi replicano la vecchia hit di Tony Renis “Quando quando quando”, Giovanna d’Angi e Carlo Kaneba si sono cimentati con la difficilissima “Chimica” di Dito nella piaga e Donatella Rettore. Rossella Leone e Daniela Pupella rispolverano “Nessuno mi può giudicare”, mentre Massimo Spata è salito sul palco con la celebre “Il clarinetto” di Renzo Arbore. Giuseppe Castiglia ha scelto “L’immensità” di Don Backy, mentre Gino Carista e Caterina Salemi ci hanno fatto riascoltare “Un corpo e un’anima” di Wess e Dori Ghezzi. Salvo Palumbo ha cantato “Il ragazzo della via Gluck”. Festival 2022 ha ripescato anche la famosissima “Nun te reggae più”, affidata a Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo. I Badaboom, invece, si sono esibiti con “L’essenziale” di Marco Mengoni. Stefano Piazza ha intonato “Piazza Grande” e Alessandro Gandolfo ha portato sul palco del Golden la sua versione di “Finalmente tu”. Tra le canzoni in gara anche “Signor Tenente”, interpretata da Sergio Vespertino. Infine, Simone Riccobono e Chris Clun, vincitori dell’ultima edizione, che hanno fatto il bis sul palco del Golden con la loro versione di “Brividi”.