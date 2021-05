Roshelle dimostra la sua capacità di metamorfosi

indossando in ogni occasione un abito musicale diverso, che le calza sempre e comunque a pennello. Dopo il successo dei recenti featuring con Rkomi, Paradiso vs Inferno, e i singoli 00:23 e 7 giorni, che presentavano diverse sfaccettature del suo universo musicale, è ora la volta del nuovo singolo Ti amo, ti odio, disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 12 maggio e in radio da venerdì 14 maggio.

Brano nato in maniera molto spontanea e naturale, è una perfetta sintesi del miglior pop internazionale del momento.

Una canzone ballabile ma malinconica allo stesso tempo, Ti amo, ti odio racconta di una relazione tira-e-molla in cui i sentimenti positivi e i tormenti si alternano come sbalzi di tensione, che la voce suggestiva di Roshelle, unica nel panorama italiano, riesce a valorizzare.

Roshelle, Shablo, Guè Pequeno, Mecna tutti nel singolo “Ti Amo, Ti Odio”

Guidata da una potente linea di basso e impreziosita dall’energia sferzante di Gué Pequeno, la malinconia struggente di Mecna e il groove senza tempo di Shablo che qui si è avvalso della collaborazione alla produzione di Luca Faraone (musicista già al lavoro tra gli altri con Craig David, Camilla Cabello Stormzy, Rita Ora) la traccia, unisce il meglio di più mondi e più epoche, dagli anni ’80 a oggi, creando uno spaccato di pop contemporaneo e senza tempo in cui è facile rivedere le grandi icone femminili del passato e del presente.

Roshelle

Nonostante la giovane età (25 anni) Roshelle, all’anagrafe Rossella Discolo, ha già all’attivo un curriculum di tutto rispetto: cresciuta a Lodi, muove i primi passi nella musica in un coro e postando cover su YouTube, prima di approdare nel 2016 a X Factor, dove arriverà in finale, facendosi apprezzare soprattutto per la sua modernità e versatilità. Negli anni, proseguirà il suo percorso con la pubblicazione di numerosi singoli molto apprezzati, sia in italiano che in inglese (Mama, Rosa Naturale, Tutty Frutty), di cui è spesso sia interprete che autrice. Dotata di una voce duttile e potente e di un flow disinvolto e agile, è a suo agio con tutti i generi dell’universo urban, riuscendo a mescolare diverse influenze in uno stile unico e personale, che non ha paragoni nel panorama italiano.