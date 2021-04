In estate arriva il ciak per Beppe Fiorello

A fine estate inizieranno le riprese del primo film diretto da Giuseppe Fiorello “Stranizza d’amuri” ( titolo di una famosa canzone di Franco Battiato )

) Il film è prodotto da Iblafilm, Pepito Produzioni con Rai Cinema.

Beppe Fiorello sogna il suo primo film da regista

“Nella recitazione sono inciampato e mi sono trovato bene, ma il mio sogno era la regia. Ho l’età giusta per debuttare, il set in estate, con il mio film”. E un’idea ce l’ha già: un film ispirato ad un fatto di cronaca, sulla morte di due adolescenti siciliani alla fine degli anni Settanta, “la storia dolorosa e poetica di due ragazzi che si volevano bene e camminavano mano nella mano con la meravigliosa incoscienza che ti regala l’amore”. Sarà un omaggio al cantautore che ha firmato quella che Beppe Fiorello definisce la colonna sonora della sua vita, Franco Battiato: “Vorrei alcuni suoi brani, uno l’ho scelto per il titolo del film: Stranizza d’amuri“.

La storia è quella dei giovanissimi Giorgio Giammona, di 25 anni, e Antonio Galatola, 15 anni, uccisi perché si amavano con un colpo di pistola alla testa e lasciati morire mentre si tenevano per mano, così come sono stati ritrovati il 31 ottobre del 1980: in una prima battuta si era costituito il 13enne Francesco Messina che poi ritrattò, di fatto non fu mai identificato un colpevole e ancora oggi, sulle lapidi al cimitero della cittadina etnea, si possono vedere le finte date di morte poste a negare quell’amore e quella storia. I fatti di Giarre furono la scintilla che diede vita all’Arcigay dopo che il Comune fu teatro di manifestazioni di piazza con attivisti in arrivo da tutto il Paese e di un dibattito organizzato dal FUORI! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano) nnella sala del Consiglio Comunale di Giarre, messa a disposizione dal sindaco.

“Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello cerca ragazzi



Casting per due ragazzi siciliani

Nell’attesa della definizione dei dettagli, sono aperti i casting per l’interpretazione di due ruoli protagonisti del film. In particolare si cercano due ragazzi siciliani di età compresa tra i 18 e i 21 anni che abbiano determinate caratteristiche. Per il ruolo di Nino, il candidato deve avere i capelli biondi/castano chiari, fisico asciutto da ragazzino, viso dai tratti delicati. Per il ruolo di Gianni, si cerca un ragazzo con capelli e occhi castani, tratti mediterranei, fisico asciutto. Trattandosi di un film ambientato negli anni ’80 non è possibile candidarsi se si hanno tatuaggi molto grandi, piccoli interventi di estetica in volto, tagli di capelli contemporanei come rasature estreme.

Chi volesse proporre la propria candidatura può inviare all’indirizzo sdacastingaperti@gmail.com un’unica mail contenente:

– Nome e Cognome del candidato

– Numero telefonico e email

– Data e Luogo di Nascita

– Luogo in cui si vive

– Altezza

– Due fotografie recenti in cui si veda bene il viso [no selfie, no occhiali da sole, no foto personali, no foto di scena]

– Piccolo video di presentazione (peso massimo file 5 MB).

La produzione non accetta file inviati tramite Wetransfer / JumboMail / Google Drive.