Il Festival, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management

Sono quasi 40.000 i biglietti già venduti per i concerti del Wave Summer Music 2022 in programma a Catania, Taormina e Palermo.

Il Festival, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, dopo la preview del doppio live dei Modà al PalaCatania del 13 e 14 maggio vedrà la presenza nell’Isola dei più importanti artisti italiani. L’evento musicale dell’estate siciliana sarà l’unica data italiana dei Black Eyed Peas. L’iconico gruppo sarà alla Villa Bellini di Catania il 28 luglio, subito dopo la data del Monte-Carlo Sporting Festival di Monaco e prima dell’appuntamento all’United Kingdom Loosefest di Newcastle. Per il concerto dei Black Eyed Peas sono attesi fans provenienti da tutta Italia e dall’estero. Sono stati già venduti tagliandi in 16 regioni italiane e negli Usa, in Germania e in Svizzera.

Il Volo (11 e 12 giugno – Teatro Antico – Taormina)

Il Volo torna live questa estate in tutta Italia con il tour “Il Volo live in concert”, a partire dal 3 e 4 giugno all’Arena di Verona. Un tour che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 Years”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “Il Volo sings Morricone” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Pinguini Tattici Nucleari (16 luglio – Villa Bellini – Catania)

I Pinguini Tattici Nucleari ripartono dal “Dove Eravamo Rimasti Tour”. Gli appuntamenti live sintetizzano tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti. “Dove Eravamo Rimasti Tour” cattura i Pinguini Tattici Nucleari nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live. Tutti insieme, da dove eravamo rimasti.

Mecna + CoCo (17 luglio – Villa Bellini – Catania)

Dopo il successo del singolo “La più bella” Mecna e CoCo vanno in tour. I due artisti, dopo aver collaborato nel disco “Bromance” hanno raggiunto il successo con il singolo “La più bella”, un omaggio ad uno dei capolavori e successi più rappresentativi della canzone d’amore anni ’90: “Sei la più bella del mondo di Raf”. Mecna e Coco ne hanno recuperato il riff centrale e l’iconico ritornello, portandoli nel contemporaneo del loro rap. Nel concerto di Catania Mecna e Coco saranno accompagnati sul palco da una live band formata da Lvnar DJ/Synth, Alessandro Cianci alla chitarra, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Andrea Dissimile alla batteria.

Luchè (20 luglio – Villa Bellini – Catania)

Dopo l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK di “Dove volano le aquile”, il nuovo grande progetto discografico di Luchè, l’artista è inarrestabile e pronto a tornare live per una caldissima stagione estiva, prima dei concerti autunnali. Il concerto di Catania è un’occasione speciale in cui i fan potranno finalmente incontrare l’artista per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo i brani che stanno segnando una nuova era della vita artistica di Luchè.



Gazzelle (24 luglio – Teatro Antico – Taormina)

Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, Gazzelle scrive canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “Punk”, certificato doppio platino, “Ok”, certificato platino e “Megasuperbattito” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra”, “Coltellata” feat tha Supreme e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Scusa”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano omonimo all’album), “Sayonara”, “Nero”, “Martelli” “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma” e “Belva” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

Black Eyed Peas (28 luglio – Villa Bellini – Catania)

I Black Eyed Peas, iconico gruppo musicale alternative della scena hip hop statunitense con 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, arrivano in Italia per un’unica data a Catania. Il gruppo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride della cultura hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, e ha inciso brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come Let’s Get It Started e I Gotta Feeling.

Brunori Sas (4 agosto – Teatro Antico – Taormina)

Dario Brunori non finisce mai di stupire ed è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e ad accompagnarli per tutta l’estate, calcando i palchi delle arene e dei festival italiani più importanti con il suo tour estivo. Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

Notre Dame de Paris (18/21 – 23/28 agosto – Teatro di Verdura – Palermo)

Il successo di Notre Dame de Paris continua. In occasione del tour di celebrazione del Ventennale, Lola Ponce è in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. A vent’anni dall’esordio dell’opera sui palchi d’Italia il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma Notre Dame de Paris ha in scena l’intero cast originale del debutto. Inoltre, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

Venditti & De Gregori (25 agosto – Velodromo – Palermo)

Venditti & De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. Composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

Tommaso Paradiso (26 agosto – Teatro Antico – Taormina)

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione” e i singoli “Non avere paura” (certificato doppio disco di platino), “I nostri anni” (certificato disco d’oro), “Ma lo vuoi capire?” (certificato disco d’oro) e il più recente “Ricordami” (certificato disco di platino).

Mannarino (3 settembre – Villa Bellini – Catania, 4 settembre – Teatro di Verdura – Palermo)

Considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André, Mannarino, attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi 4 album ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili da leggere e poesie da ascoltare. Brani come “Me so ‘mbriacato”, “Apriti Cielo” o “Marylou” sono diventati velocemente dei grandi classici.

I biglietti per tutti i concerti sono in vendita online su Ticketone e nelle agenzie del circuito Sicilia Ticket.