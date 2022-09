Serie D, sottoscritte 12.719 We Catania Card

Non si ferma la febbre rossazzurra. Sono 9.007 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Catania per assistere alle partite casalinghe della formazione rossazzurra nella stagione 2022-2023. Meno di una settimana fa si era sfondato il muro degli 8.000.

Il girone I del campionato di serie D, quello della ripartenza del Catania Ssd targato Rosario Ross Pelligra, è iniziato con la vittoriosa trasferta di Ragusa per 2-0. Il Catania debutterà al Massimino mercoledì 28 settembre alle 20.30 col San Luca. Ufficializzato, infatti, da parte della Lnd, il cambio di orario e lo spostamento della partita in serale.

Ed è previsto il ritorno in massa del pubblico che nel frattempo ha sottoscritto anche 12.719 We Catania Card.

Il record in serie D del Palermo sempre più vicino

Si avvicina sempre più il record di abbonamenti in serie D. Il Catania è a 9.007 mentre il primato assoluto della quarta serie appartiene al Palermo che nella stagione 2019-2020 fece registrare 10.446 tessere sottoscritte.

La campagna abbonamenti del club rossazzurro dovrebbe chiudersi alla vigilia della seconda partita interna degli etnei, ovvero prima del 5 ottobre (in calendario si giocherà la quarta di andata tra Catania e Vibonese).

Dove e come acquistare gli abbonamenti del Catania

Nell’ambito della Campagna 2022-2023 “Melior de Cinere Surgo”, Il Catania SSD ha predisposto la vendita degli abbonamenti online nei punti vendita Ticket One abilitati ed ai botteghini in Piazza Spedini.

Per rendere più spedite le operazioni di sottoscrizione allo sportello, si richiede di:

consegnare copia cartacea del modulo già compilato e firmato che si trova sul sito di TiketOne

esibire la ricevuta della card “We Catania”.

Sarà possibile ritirare o effettuare l’abbonamento presso i botteghini dello stadio Massimino a piazza Spedini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ed il sabato dalle 9 alle 14. I prezzi degli abbonamenti vanno dai 65 ai 400 euro. Donne, Over 65 ed Under 18 hanno diritto a tariffe ridotte.

Stadio Massimino, capienza rideterminata a 16.731 posti

Nei giorni scorsi è stata rideterminata la capienza dello stadio Angelo Massimino concedendo la disponibilità di 16.731 posti. Ecco la suddivisione: Tribuna A 3.231; Tribuna B 3.375; Curva Nord 4.875; Curva Sud 4.500; Settore Ospiti 750.

Abbonamenti Catania, i prezzi

Ecco i prezzi delle tessere abbonamenti per la stagione agonistica 2022-2023 che permetterà di assistere alle 17 partite casalinghe (con l’esclusione del Giarre le squadre del torneo sono diventate 18, ndr) del Catania Ssd allo stadio Angelo Massimino. Si va da 65 a 400 euro. Previste anche tariffe ridotte per donne, under 18 ed over 65. La campagna abbonamenti dovrebbe chiudersi alla vigilia della seconda partita interna dei rossazzurri, ovvero prima del 5 ottobre (in calendario si giocherà la quarta di andata tra Catania e Vibonese).

Tariffe intera

Curva, 65 euro

Tribuna B, 125 euro

Tribuna A, 225 euro

E Tribuna Elite, 400 euro.

Tariffa ridotta

Questi invece i prezzi degli abbonamenti ridotti ai quali hanno diritto le donne, gli under 18 (nati dall’1 gennaio 2005) e gli over 65 (nati negli anni 1957 e precedenti).

Curva, 50 euro

Tribuna B, 100 euro

Tribuna A, 180 euro

Infine, Tribuna Elite, 400 euro (per questo tipo di abbonamento non è previsto il ridotto).