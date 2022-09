Cresce l'entusiasmo rossazzurro

Continua a salire il numero degli abbonamenti del Catania Ssd. Il club ha ufficializzato ieri sera l’arrivo a quota 7.201 tessere ma ormai si va verso ulteriori traguardi in vista del sempre più imminente inizio del campionato di serie D che per il girone I scatterà questa domenica, 18 settembre.

Per quella data i rossazzurri allenati da Giovanni Ferraro saranno a Ragusa ed inizieranno il loro cammino stagionale con uno dei tanti derby siciliani che la quarta serie offrirà in questa annata sportiva 2022-2023.

Dove sottoscrivere gli abbonamenti stagionali per il Catania

Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento ai botteghini in piazza Spedini, presso i punti vendita Ticket One abilitati e online.

Questi gli orari ed i giorni dei botteghini: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 9 alle 14.

Per velocizzare le operazioni è consigliato la copia cartacea compilata e firmata del modulo che si scarica su Ticket One, esibire la ricevuta della card We Catania.

I prezzi

Ecco i prezzi delle tessere abbonamenti per la stagione agonistica 2022-2023 che permetterà di assistere alle 17 partite casalinghe (con l’esclusione del Giarre le squadre del torneo sono diventate 18, ndr) del Catania Ssd allo stadio Angelo Massimino. Si va da 65 a 400 euro. Previste anche tariffe ridotte per donne, under 18 ed over 65. La campagna abbonamenti dovrebbe chiudersi alla vigilia della seconda partita interna dei rossazzurri, ovvero prima del 5 ottobre (in calendario si giocherà la quarta di andata tra Catania e Vibonese).

Tariffe intera

Curva, 65 euro

Tribuna B, 125 euro

Tribuna A, 225 euro

E Tribuna Elite, 400 euro.

Tariffa ridotta

Questi invece i prezzi degli abbonamenti ridotti ai quali hanno diritto le donne, gli under 18 (nati dall’1 gennaio 2005) e gli over 65 (nati negli anni 1957 e precedenti).

Curva, 50 euro

Tribuna B, 100 euro

Tribuna A, 180 euro

Infine, Tribuna Elite, 400 euro (per questo tipo di abbonamento non è previsto il ridotto).

Gennaro Scognamiglio in rossazzurro

Intanto, il Catania Ssd ha comunicato di aver preso in prestito dalla Cavese 1919 Gennaro Scognamiglio, nato a Napoli il 13 maggio 2004. Il centrocampista partenopeo, dopo l’esperienza con l’Under 15 della Spal, ha completato la crescita calcistica nel settore giovanile del club metelliano.