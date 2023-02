Pallamano maschile serie A Gold

La Teamnetwork Albatro esce sconfitta a Bressanone dalla capolista che festeggia nel modo migliore la recente conquista della Coppa Italia. Finisce 36 a 26 per gli uomini di Cutura che sbagliano poco e si affidano ai loro uomini migliori. Non riesce, quindi l’impresa al sette siciliano che era reduce dal successo col Bolzano della scorsa settimana.

Avvio incoraggiante per l’Albatro

Primo tempo ben giocato dai siracusani che, dopo un avvio contratto, riescono a riportarsi in parità annullando il +4 dei padroni di casa.

Tuttavia, sul 7-7 entra in scena Volarevic autore di almeno otto parate decisive che consentono ai suoi compagni di rimettere vantaggio e andare negli spogliatori sul 18 a 9.

Il Brixen inizia il secondo tempo con piglio diverso. Il tecnico altoatesino pretende massima tensione per evitare il ritorno dell’Albatro. Ne viene fuori una ripresa a senso unico con il sette di Pucho Jung bravo comunque a forare per 26 volte la difesa locale.

Brixen-Teamnetwoek Albatro, il tabellino

Brixen – Teamnetwork Albatro 36-26

Primo tempo 18-9

Brixen: Volarevic, Sirot 1, Bulzamini 4, Dapiran 2, Arcieri 4, Stricker 2, Brugger 1, Kholodiuk 7, E. Iballi 1, A. Iballi 2, Wierer, Mimikos 1, Sommerer 6, Versakovs 5. Allenatore Davor Cutura.

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi 1, Mantisi 1, Zungri 2, Ricciardo, Vinci, Martelli, Burgio, Souto Cueto 4, Cuzzupè, Murga, Bobicic 7, D. Glicic 2, Ganz 3, M. Glicic, Gorela 6. Allenatore Pucho Jung.

Arbitri: Francesco Simone e Pietro Monitillo

Serie A Gold, i risultati della settima giornata di ritorno

Raimond Sassari – Carpi 38-29

Bolzano – Pressano 29-26

Alperia Merano – Campus Italia 39-34

Banca Popolare Fondi – Conversano 17-27

Secchia Rubiera – Romagna 31-24

Brixen – Teamnetwork Albatro 36-26

Sidea Group Fasano – Cassano Magnago si gioca il 14 marzo

La classifica, Albatro sempre nono

Questa la classifica aggiornata della massima serie nazionale di pallamano maschile dopo 20 turni complessivi. Brixen 37 punti; Conversano 31; Alperia Merano 30; Raimond Sassari e Sidea Group Fasano** 27; Pressano 25; Bolzano 24; Cassano Magnago* 21; Teamnetwork Albatro 15; Banca Popolare Fondi 12; Carpi 7; Secchia Rubiera* 6 (-5); Campus Italia 5; Romagna 4.

Con un asterisco una partita in meno; con due asterischi due partite in meno. Rubiera penalizzato di 5 punti.

Serie A2, iniziata la fase ad orologio, Enna e Cus Palermo vincenti

È partita la fase ad orologio nel girone C della serie A2, quella che deciderà accesso ai play off e retrocessioni.

Il Cus Palermo parte col piede giusto vincendo 32-30 sul Mascalucia. In evidenza Alessandro Aragona a segno 8 volte, bene anche Edoardo Guardì 7 reti, Matteo Pola ed Alberto Alieri 5, 4 gol per Enrico Vitale, 2 per Simone Testa ed una per Marco Parrino.

La squadra allenata da Ninni Aragona e Gianni Tornambé contende il secondo posto all’Haenna che ha travolto a domicilio la Pallamano Ragusa con un perentorio 45-25.

Il Giovinetto, infine, ha superato l’Aretusa 34-24. Ha riposato invece la capolista Genea Lanzara.

La classifica vede i campani primi con 22 punti (11 vittorie ed una sola sconfitta); poi l’Orlando Haenna ed il Cus Palermo appaiati a quota 18; Il Giovinetto 16; Aretusa 9; Mascalucia 7 e Ragusa 0.

Le prime due al termine della stagione regolare acquisiranno la promozione diretta nella A Silver 2022-2023 ma giocheranno i play off per accedere alla serie A Gold 2022-2023. La terza e la quarta classificata invece, giocheranno i play off per la serie A Silver.