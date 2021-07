Tutto pronto per la terza edizione

Dal 2 al 4 luglio tre giorni di festa dedicata agli sport equestri e non solo

Dal concorso ippico internazionale FierAmbelia Top Jumping alla storia dei carretti siciliani

I 45 ettari della tenuta saranno teatro anche di presentazioni, dimostrazioni in un contesto di natura e arte

Ci siamo. È tutto pronto al centro equestre di Ambelia per la terza edizione della Fiera mediterranea del cavallo. L’impianto, che si trova a Militello Val di Catania ed gestito dall’Istituto per l’incremento ippico della Sicilia, è di proprietà della Regione che organizza la manifestazione con il supporto tecnico di Fieracavalli di Verona.

Tre giorni di festa, sport e non solo

Saranno tre giorni, sino a domenica 4 luglio, all’insegna degli sport equestri, con gare di livello internazionale, convegni scientifici e divertimento.

Tante le razze protagoniste del weekend che ospiterà operatori, sportivi, appassionati e curiosi, in un suggestivo contesto di natura e arte, di sapori tipici e colori della Sicilia. I 45 ettari di Ambelia saranno infatti teatro di presentazioni, dimostrazioni, animazioni, spettacoli equestri. In vetrina anche le razze di equidi.

Al via il concorso ippico internazionale di salto ostacoli

Il programma di domani 2 luglio prevede, nel pomeriggio, il concorso ippico FierAmbelia Top Jumping, gara di salto a ostacoli di rango internazionale. La giornata si concluderà con uno speciale Gala equestre dal titolo “Sicilia, così è se vi pare”.

Spazio alla storia dei carretti siciliani

Storia e cultura andranno a braccetto alla terza edizione della Fiera mediterranea del cavallo. Spazio, infatti, anche alla tradizione del mulo con le sue bardature storiche e alla cultura dei carretti siciliani.

Corso veterinario

Nell’area convegni è previsto il corso teorico pratico veterinario “Il trasferimento embrionale negli equidi: strumento di selezione”, a cura dell’Istituto Zooprofilattico per la Sicilia. Nell’area fiera, inoltre, l’estemporanea di pittura sul tema del cavallo, tra anatomia, mitologia e comics, a cura del dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

La manifestazione è pensata anche per le famiglie con un’attenzione particolare ai più piccoli, che troveranno animazioni, giochi e didattica con i pony e con gli asini.

Come arrivare ad Ambelia

Ad Ambelia, ricadente nel territorio del Calatino, in provincia di Catania, è possibile arrivare in auto e in treno. Sarà possibile parcheggiare nell’area di sosta interna da 1.200 posti, sino ad esaurimento. Altrimenti si potrà lasciare il mezzo nei due appositi parcheggi a Scordia. Un servizio gratuito di bus navetta assicura il collegamento con il Centro di sport equestri.