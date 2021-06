Fiera Mediterranea del Cavallo di Ambelia, tutto pronto per la terza edizione

Redazione di

29/06/2021

La terza edizione della kermesse si terrà dal 2 al 4 luglio al circolo equestre di Ambelia Nella gara agonistica sono attesi oltre 300 cavalli Il presidente Musumeci “Saranno tre giorni ricchi di emozioni, di festa, aperti a tutti” Torna la Fiera Mediterranea del Cavallo. Dal 2 al 4 luglio, al circolo equestre di Ambelia a Militello Val di Catania, si terrà la terza edizione della kermesse equestre. Importanti i numeri previsti per l’appuntamento 2021. Sarà una tre giorni ricca di eventi sportivi e non solo con la partecipazione di oltre 300 cavalli con riflettori puntati sulla gara ad ostacoli ma sono in programma diverse iniziative per far conoscere il settore anche ai neofiti. Tre giorni di festa Oggi la presentazione al PalaRegione di Catania la manifestazione. Così il presidente della Regione Nello Musumeci: “Saranno tre giorni ricchi di emozioni, di festa, aperti a tutti, ma anche un evento sportivo di carattere internazionale, unico nel centro-sud Italia, che riesce a generare economia per questa parte di territorio siciliano. C’è già il tutto esaurito – ha sottolineato il presidente – nelle strutture ricettive dell’area”. L’assessore regionale allo Sport Manlio Messina, ha presentato l’evento che si terrà nella struttura, di proprietà della Regione, gestita dall’Istituto di incremento Ippico e da 150 anni nelle sue scuderie ospita centinaia di cavalli. Ristrutturata e potenziata, dopo anni di abbandono, incendi e alluvioni, oggi è idonea a competizioni equestri di livello internazionale. Regione punta su turismo sportivo “Puntiamo sul turismo sportivo ed equestre – ha dichiarato l’assessore regionale Manlio Messina – perché rappresenta un segmento importante, medio alto, molto diffuso in Spagna e nei Paesi del Nord. Nell’Italia centromeridionale non esiste una struttura equestre adeguatamente attrezzata come la nostra. Non è un caso che Fieracavalli di Verona abbia voluto assumere la collaborazione tecnica della manifestazione”. Oltre 300 cavalli all’evento sportivo “All’evento sportivo parteciperanno oltre 300 cavalli, impegnati in esibizioni varie. I riflettori – ha proseguito Messina – saranno puntati sulla gara di salto a ostacoli con cavalieri di secondo grado, a dimostrazione dell’alto livello della competizione, una attesa prestazione di cavalli arabi, con una giuria presieduta dalla figlia del presidente degli Emirati arabi, esempio del diffuso interesse che ormai suscita l’appuntamento di Ambelia”. Ad ottobre sarà presentato l’Osservatorio del turismo sportivo L’assessore Messina, infine, sottolinea: “Puntiamo infatti con decisione sul turismo sportivo tanto che a ottobre, all’interno del Festival del turismo sportivo, presenteremo l’Osservatorio del turismo sportivo. Saremo la prima Regione italiana a realizzarlo”. Screening oculistico gratuito Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania continua il suo impegno sul territorio. Per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce a tutte le età, infatti, venerdì 2 e sabato 3 luglio sarà disponibile nella Tenuta di Ambelia un’unità mobile itinerante dedicata a uno screening oculistico gratuito per i visitatori della manifestazione. Il presidente dell’Unione, Rita Puglisi, commenta: “In questo senso il laboratorio in programma alla Fiera Mediterranea del Cavallo, organizzata dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli, in cui verrà coinvolto un gruppo di bambini dai 5 ai 10 anni ciechi e ipovedenti, è perfettamente in linea con la nostra mission che è quella di imparare giocando. L’aspetto tattilo-sensoriale è fondamentale per i nostri bambini e grazie alla presenza del cavallo, che si presta alle attività ludico–educative e sportive, è possibile fare emergere l’essenza di ogni bambino”.

La terza edizione della kermesse si terrà dal 2 al 4 luglio al circolo equestre di Ambelia

Nella gara agonistica sono attesi oltre 300 cavalli

Il presidente Musumeci “Saranno tre giorni ricchi di emozioni, di festa, aperti a tutti”

Torna la Fiera Mediterranea del Cavallo. Dal 2 al 4 luglio, al circolo equestre di Ambelia a Militello Val di Catania, si terrà la terza edizione della kermesse equestre. Importanti i numeri previsti per l’appuntamento 2021.

Sarà una tre giorni ricca di eventi sportivi e non solo con la partecipazione di oltre 300 cavalli con riflettori puntati sulla gara ad ostacoli ma sono in programma diverse iniziative per far conoscere il settore anche ai neofiti.

Tre giorni di festa

Oggi la presentazione al PalaRegione di Catania la manifestazione. Così il presidente della Regione Nello Musumeci: “Saranno tre giorni ricchi di emozioni, di festa, aperti a tutti, ma anche un evento sportivo di carattere internazionale, unico nel centro-sud Italia, che riesce a generare economia per questa parte di territorio siciliano. C’è già il tutto esaurito – ha sottolineato il presidente – nelle strutture ricettive dell’area”.

L’assessore regionale allo Sport Manlio Messina, ha presentato l’evento che si terrà nella struttura, di proprietà della Regione, gestita dall’Istituto di incremento Ippico e da 150 anni nelle sue scuderie ospita centinaia di cavalli. Ristrutturata e potenziata, dopo anni di abbandono, incendi e alluvioni, oggi è idonea a competizioni equestri di livello internazionale.

Regione punta su turismo sportivo

“Puntiamo sul turismo sportivo ed equestre – ha dichiarato l’assessore regionale Manlio Messina – perché rappresenta un segmento importante, medio alto, molto diffuso in Spagna e nei Paesi del Nord. Nell’Italia centromeridionale non esiste una struttura equestre adeguatamente attrezzata come la nostra. Non è un caso che Fieracavalli di Verona abbia voluto assumere la collaborazione tecnica della manifestazione”.

Oltre 300 cavalli all’evento sportivo

“All’evento sportivo parteciperanno oltre 300 cavalli, impegnati in esibizioni varie. I riflettori – ha proseguito Messina – saranno puntati sulla gara di salto a ostacoli con cavalieri di secondo grado, a dimostrazione dell’alto livello della competizione, una attesa prestazione di cavalli arabi, con una giuria presieduta dalla figlia del presidente degli Emirati arabi, esempio del diffuso interesse che ormai suscita l’appuntamento di Ambelia”.

Ad ottobre sarà presentato l’Osservatorio del turismo sportivo

L’assessore Messina, infine, sottolinea: “Puntiamo infatti con decisione sul turismo sportivo tanto che a ottobre, all’interno del Festival del turismo sportivo, presenteremo l’Osservatorio del turismo sportivo. Saremo la prima Regione italiana a realizzarlo”.

Screening oculistico gratuito

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania continua il suo impegno sul territorio. Per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce a tutte le età, infatti, venerdì 2 e sabato 3 luglio sarà disponibile nella Tenuta di Ambelia un’unità mobile itinerante dedicata a uno screening oculistico gratuito per i visitatori della manifestazione.

Il presidente dell’Unione, Rita Puglisi, commenta: “In questo senso il laboratorio in programma alla Fiera Mediterranea del Cavallo, organizzata dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli, in cui verrà coinvolto un gruppo di bambini dai 5 ai 10 anni ciechi e ipovedenti, è perfettamente in linea con la nostra mission che è quella di imparare giocando. L’aspetto tattilo-sensoriale è fondamentale per i nostri bambini e grazie alla presenza del cavallo, che si presta alle attività ludico–educative e sportive, è possibile fare emergere l’essenza di ogni bambino”.