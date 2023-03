Calcio a 5 serie A, etnei cercano la terza vittoria consecutiva

Non c’è due senza tre. Forte di questa antica massima, la Meta Catania Bricocity va a Pesaro per cercare la terza vittoria di fila in casa dei campioni d’Italia in carica nell’anticipo di lusso della 24ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie A. La sfida si gioca venerdì 17 marzo alle 20.30.

La squadra dopo la rifinitura di questa mattina, è partita alla volta di Pesaro con la formazione di casa allenata da coach Collini che nelle ultime cinque partite ha raccolto due vittorie, due sconfitte ed un pareggio. La classifica vede i siciliani al nono posto con 29 punti ed una partita – quella con la capolista Napoli Futsal – da recuperare. I marchigiani invece hanno raccolto fin qui 25 punti. All’andata la sfida del PalaCatania si chiuse sul 3-3 con tanti rimpianti tra i siciliani davanti a 2000 spettatori.

Musumeci e compagni invece stanno bene e le motivazioni sono cresciute parecchio dopo le due affermazioni casalinghe consecutive ai danni del Real San Raffaele e della Came Dosson che hanno rilanciato i rossazzurri verso la zona play off scudetto. Che adesso dista 4 lunghezze.

Cipollini “Siamo al completo e concentrati”

Queste le parole del pre-gara tra Italservice Pesaro e Meta Catania Bricocity affidate a coach two Christian Cipollini: “Sicuramente le due vittorie consecutive ci hanno dato morale. Siamo al completo e concentrati su l’impegno che abbiamo venerdì. Ci siamo detti di isolarci da tutto, di continuare a lavorare duramente e di pensare giorno per giorno. Venerdì incontriamo una squadra forte, con giocatori e un allenatore che hanno la vittoria nel Dna. Noi proveremo a fare la nostra parte, su questo non ho nessun dubbio”.

Il Melilli riceve l’Aniene

Ultima chance per il Melilli che sabato 18 marzo alle 15 riceve il Ciampino Aniene. Gli aretusei sono ultimi con appena 4 punti, gli ospiti ne hanno raccolti 28. In caso di ko, i neroverdi saluteranno in anticipo la massima serie.

Serie A, il programma della 24ma giornata

Questo il palinsesto della 24ma giornata, nona di ritorno, della massima serie nazionale.

Venerdì 17 marzo

Feldi Eboli – Futsal Pescara alle 20.30

Italservice Pesaro – Meta Catania alle 20.30

Sandro Abate Avellino – Napoli Futsal alle 20.30

Sabato 18 marzo

Città di Melilli – Ciampino Aniene alle 15

360Gg Monastir – Nuova Comauto Pistoia alle 15

Petrarca – L84 alle 18.30

Came Dosson – Real San Giuseppe alle 18.30

Domenica 19 marzo

Olimpus Roma – Fortitudo Pomezia alle 20.45.

La classifica, Meta Catania nona, Città di Melilli cenerentola

Questa la classifica: Napoli Futsal e Feldi Eboli 49; Olimpus Roma (-3) e Came Dosson 44; Futsal Pescara 43, Sandro Abate Avellino 40; L84 37; Real San Giuseppe (-1) 33; Meta Catania 29; Ciampino Aniene 28; Fortitudo Pomezia 26, Italservice Pesaro 25; Petrarca 24; 360Gg Monastir 20; Nuova Comauto Pistoia (-1) 14; Città di Melilli 4.