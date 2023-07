Podismo, il 26 luglio si rinnova la sfida nel borgo madonita

Ci siamo. Pochi giorni ancora e si rinnoverà l’appuntamento col Giro podistico internazionale di Castelbuono.

Partenza, come da tradizione, alle 19 di mercoledì 26 luglio per Sant’Anna, patrona della cittadina madonita, per quella che sarà la novantasettesima edizione. Diretta su RaiSport con collegamento che partirà alle 18.55, poco prima dello start.

Prologo della Cursa alle 17 con le gare riservate alle categorie giovanili. Insomma, aria di festa a Castelbuono.

Una manifestazione (la prima edizione è datata 1912) ricca di storia e fascino che ha visto campioni di ogni luogo e di ogni tempo, calcare le stradine del paese in provincia di Palermo.

Al Giro podistico internazionale di Castelbuono 2023 sarà sfida Italia-Africa: dal 1989 non c’è una vittoria azzurra. Quell’anno si impose Salvatore Bettiol, poi dominio africano interrotto sporadicamente nel 2008 dallo spagnolo José Manuel Martinez. Guidano la truppa tricolore Iliass Aouani (secondo nell’edizione 2022), Nekagenet Crippa (terzo nel 2021) e Daniele D’Onofrio.

La pattuglia africana sarà di gran rilievo. In testa il due volte campione del mondo dei 5000 piani Muktar Edris. Ma non mancano anche le stelle del vecchio continente come il tedesco Richard Ringer, campione europeo in carica della maratona.

La presentazione

Il 97esimo Giro podistico Internazionale di Castelbuono “Coppa Sant’Anna – Trofeo Totò Spallino” è stato presentato ieri a Palermo presso l’assessorato del Turismo dello sport e dello spettacolo della regione siciliana, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore Elvira Amata, Pippo Martino capo di gabinetto vicario dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della regione siciliana, dell’assessore al Bilancio del Comune di Castelbuono Salvo Mirabile.

Fina “Emozione per l’imminente traguardo dei 100 anni”

Bartolo di Fina, Gruppo Atletica podistico Castelbuonese, è emozionato: “Le mie sono parole cariche di emozione per l’imminente traguardo dei 100 anni della manifestazione, 100 candeline che rappresentano la dedizione di un gruppo che crede fortemente nel valore delle tradizioni che si tramandano da generazione in generazione, ormai dal lontano 1912”.

Amata “A cursa di Sant’Anna tra eventi più affascinanti della Sicilia”

L’assessore Turismo, sport e spettacolo della regione siciliana Elvira Amata sottolinea: “Prevenzione, inclusione sociale, benessere e regole che questo e tanto altro ancora nella A cursa di Sant’Anna, che è tra gli eventi più caratteristici e affascinanti della Sicilia e che riesce a fondere, in modo genuino, storia, cultura e tradizioni del comprensorio madonita. Un evento di grande richiamo e di fama internazionale, anche grazie alla presenza di campioni mondiali”.

I protagonisti

Ruggisce il vecchio continente con il tedesco Richard Ringer, campione europeo di maratona in carica, che sarà il capofila, forte del 2h10’21” con cui si è imposto la scorsa estate a Monaco di Baviera. Questa primavera, sempre in Germania ma ad Amburgo, si è ulteriormente migliorato, portando il suo personale sulla distanza a 2h08’08”.

Grandi nomi arrivano anche dalla Gran Bretagna, con Emile Cairess, che, dopo una brillante e veloce carriera in pista, la scorsa primavera alla London Marathon ha debuttato sulla distanza dei 42.195 metri concludendo con un ottimo 2h08’03”. Con lui, arriverà anche l’altro britannico Marc Scott, con personali di 13’05” e 27’10” sui 5000 metri e 10000 metri. Dai Paesi Bassi a Castelbuono anche il maratoneta olandese Bjorn Koreman forte del personale di 2h10’23” sulla distanza; un battagliero che darà sicuramente spettacolo e filo da torcere a tutti.

I campioni africani

Come sempre sarà una sfida agli atleti africani che dal 1990 hanno dominato la scena a Castelbuono. L’osservato speciale nella gara maschile sarà l’etiope Muktar Edris, campione mondiale dei 5000 metri nel 2017 a Londra e nel 2019 a Doha. Forte del suo personale di 58’40” sulla mezza maratona, Edris nel febbraio scorso, ha trionfato alla mezza maratona di Napoli.

Dal Kenya arriva il giovane Edward Zakayo, campione mondiale under 20 nel 2018 a Tampere (in Finlandia) sui 5000 metri. Lo rivedremo a fine agosto ai mondiali di Budapest in quanto già qualificato sia nei 5000 che nei 10000 in pista.

Due i burundesi in gara Patrick Nimubona e Celestin Ndikumana, quest’ultimo dato in ottime condizioni di forma e vincitore tra l’altro della 21k di Roma.

L’Italia ci prova, guida Iliass Aouani

Torna a Castelbuono dopo un secondo posto esaltante ottenuto lo scorso anno, Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) primatista italiano di maratona con 2h07’16” (ottenuto nel marzo scorso a Barcellona) e tanti titoli italiani sulle varie specialità del mezzofondo e fondo. Accanto un ottimo trio di maratoneti azzurri, pronto a nobilitare la gara con l’ex campione europeo Daniele Meucci (Esercito) che torna dopo 4 anni a Castelbuono e con gli azzurri Nekagenet Crippa (Esercito) talento in strada e pista che vanta il tempo di 2h12’10” in maratona e Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) atleta da 2h11’43” in maratona.

Crippa ha centrato il terzo posto l’edizione del Giro di Castelbuono nel 2021.

In gara anche il 41enne azzurro Yassine El Fathaoui primo degli italiani nell’ultima edizione della Roma-Ostia, che vanta un primato personale in maratona di 2h10’10”.

In generale quest’anno è molto ricca la pattuglia tricolore con Alessandro Giacobazzi, Abdoullah Bamoussa, Andrea Soffiantini, Luca Ursano, Roberto Patuzzo, Issam Madouh, El Mazoury, Marouan Razine e il 21enne italo marocchino Badr Jaafari.

I siciliani al Giro di Castelbuono

Nutrito e di qualità il contingente siciliano della 97esima edizione del Giro podistico Internazionale di Castelbuono. A cominciare dal campione in carica di maratona Antonino Lollo (Parco Alpi Apuane) originario di San Salvatore di Fitalia ma residente a Clusone in provincia di Bergamo.

In gara ci saranno Giorgio Scialabba atleta della vicinissima Isnello, presenza costante e qualificante al Giro. Vincenzo Agnello e Alessio Terrasi, entrambi tesserati con il Parco Alpi Apuane, con l’altofontino che nell’aprile scorso ha conquistato il titolo italiano nella 50 chilometri su strada. Quattro i portacolori dell’Asd Sicilia Running, si tratta di Alessandro Brancato (2h17’59” in maratona nel 2018), Andrea Palumbo, Giuseppe Gerratana e in quarta battuta, Soumaila Diakite atleta del Mali ma palermitano di adozione, città dove vive e si allena.

Il percorso, partenza e arrivo a piazza Margherita

Questo il tracciato de “A Cursa di Sant’Anna”: Piazza Margherita (partenza) – via Roma – via Mario Levante – piazza S. Francesco – via Cavour – via Vittorio Emanuele – piazza Matteotti – via Umberto I – piazza Margherita (arrivo).

Dieci giri per un totale di 11 km e 340 metri nel catino di Castelbuono con lo spettacolare passaggio attorno alla fontana e la “terribile” salita di Mario Levante. Un percorso arduo, impegnativo, selettivo, unico. Lo start come da tradizione alle 19.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, è inserita nel calendario nazionale della Fidal ed in quello internazionale del World Athletics Label Road Race.

Il programma della manifestazione aperto dai giovani

Castelbuono palcoscenico anche per gli atleti in erba con le categorie giovanili, chiamate ad una passerella dovuta, pronta a regalare ogni anno emozioni e spettacolo. In gara Ragazzi, Ragazze, Cadetti, Cadette. Si comincia alle 17.

Il Giro vintage premia i master

Atleti e atlete over 35, con indosso le canotte d’epoca, faranno rivivere il sapore antico di Castelbuono, quella storia che anno dopo anno ha scritto le pagine più belle di un libro chiamato Giro podistico. Una gara, non una esibizione, perché qui nessuno vuole perdere perché sulle strade del Giro tutti vogliono ben figurare. Start alle 17.50 cinque giri di fatica e gloria. Sul podio i primi tre uomini e le prime tre donne.

L’Albo d’oro, l’ultimo Italiano a vincere fu Salvatore Bettiol

Gli atleti del vecchio continente mancano all’appuntamento con la vittoria a Castelbuono dal 2007, anno in cui si registrò il successo dello spagnolo Martinez.

Dal 2008 dunque monologo africano con tre vittorie etiopi, sette vittorie keniane (l’ultima lo scorso anno quella di Isaac Kipkemboi Too) due eritree, una ruandese ed una del Burundi.

E poi c’è l’Italia ma per trovare una vittoria, bisogna tornare indietro al 1989 quando a trionfare fu Salvatore Bettiol, ultima firma fino ad oggi di un italiano al Giro. Tra gli italiani a vincere il Giro anche due volte Gelindo Bordin, campione olimpico della maratona a Seul 1988 che si impose consecutivamente nel 1987 e proprio nell’anno del trionfo a cinque cerchi.

Ci sono i tre successi di Orlando Pizzolato (1979 e poi 1983 e 1984). Il record assoluto di successi è di quattro ed è detenuto da Agatino Mascali (dal 1921 al 1924) e Giovanni Cultrone (1947; 1949; 1950 e 1955). Un albo d’oro che trasuda storia.

Castiglia “Un Giro che lascerà tutti senza fiato”

Antonio Castiglia, presidente del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, analizza la nuova edizione, la novantasettesima edizione della corsa. E parla oltre che della storicità ed importanza della kermesse anche del livello di chi vi parteciperà nonostante il Giro cada sempre in un periodo dell’anno particolare, col calendario pieno di eventi importanti come ad esempio i mondiali di atletica leggera di Budapest che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto prossimi.

“Non è mai facile presentare un cast di eccezione, anno dopo anno, è sempre una sfida, ma anche quest`anno credo e crediamo di esserci riusciti. Molti atleti hanno preferito continuare la preparazione per i mondiali di Budapest lontano dallo stress di gare, altri invece hanno scelto proprio Castelbuono per limare la preparazione sul campo e godere di un tifo di eccezione, come solo i castelbuonesi sanno dare. Ancora una volta è stata grande la risposta degli atleti italiani con in testa Iliass Aouani. Il 26 farà caldo e non solo dal punto di vista climatico”.

La gara su RaiSport

La 97a edizione del Giro podistico Internazionale di Castelbuono, godrà ancora una volta della diretta su RaiSport, con inizio alle 18.55. Evento trasmesso in diretta streaming nei canali social della manifestazione.

Serata del 25 tra sport, territorio e tradizione

Puntuale anche la consueta kermesse serale del 25 luglio quando, oltre a presentare i campioni, ci sarà un momento per celebrare le eccellenze castelbuonesi, dal mondo della cultura a quello della scienza, passando da altri sport; il tutto senza dimenticare la valorizzazione dei prodotti del territorio. Ad accompagnare nel racconto della storia di Castelbuono e della sua gara la voce narrante di Paolo Mutton.