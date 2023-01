Serie B, calcio di inizio alle 14, rosanero cercano ottavo risultato utile di fila

Finalmente si gioca. Ascoli – Palermo si sarebbe dovuta disputare ieri ma un problema al volo che avrebbe dovuto portare la squadra siciliana a Roma per poi proseguire verso le Marche, ha costretto al rinvio del match a questo pomeriggio alle 14 per la ventiduesima giornata di serie B.

Al Del Duca arrivano due squadre molto vicine in classifica. I padroni di casa hanno raccolto 26 punti finora mentre il Palermo ne ha totalizzati 28 ed è a sole tre lunghezze dall’ottava posizione occupata dal Pisa che ieri ha fermato al Ferraris il Genoa sullo 0-0.

Si tratta, dunque, almeno sulla carta, di una sfida per i play off. O quantomeno per avvicinarsi. All’andata i bianconeri allenati da Cristian Bucchi espugnarono il Barbera per 3-2 facendo cadere l’imbattibilità interna dei rosanero che durava da quasi un anno e mezzo. Protagonista di quel match Cedric Gondo che segnò una tripletta. L’attaccante rimane ancora il miglior cannoniere dei bianconeri con 5 reti ma da quell’exploit di fine agosto ha realizzato una sola rete a Cosenza.

Il Palermo, invece, cerca l’ottavo risultato utile consecutivo ed allungare una serie positiva che l’ha portato dai bassi fondi della classifica ad una posizione decisamente più serena con, appunto, vista sulla zona play off.

Ascoli – Palermo, dove vederla in tv e streaming

L’imprevisto che ha determinato il rinvio del match ha certamente creato disagi e problemi organizzativi ai tanti supporter che avrebbero voluto seguire la squadra allenata da Eugenio Corini nella trasferta di Ascoli. Non sarà possibile per moltissimi di loro.

Ma come di consueto c’è la possibilità di vedere la partita in tv o in streaming. Il match sarà trasmesso dai servizi in abbonamento di Sky Sport (canale 254 con live streaming su Sky Go e Now Tv), Dazn e Helbitz Live e le relative app disponibili su smartphone e dispositivi con sistemi operativi iOS ed Android. Le app sono anche fruibili sulle piattaforme di gioco PlayStation ed Xbox nonché su Pc.

Helbiz Live propone anche l’acquisto della diretta della singola partita sulla piattaforma Onefootball al prezzo di 2.99 euro.

Il club rosanero regala maglia a chi ha acquistato biglietto per Ascoli

Intanto il club di viale del Fante, che nella nottata di ieri aveva ringraziato con un comunicato la Lega di serie B, l’Ascoli e tutti gli interessati, ha deciso di regalare la maglia di gara ai tifosi rosanero che avevano acquistato il biglietto del settore ospiti per la partita del Del Duca. Ha diritto all’omaggio chi ha acquistato il tagliando entro il termine delle 19 di venerdì 27 gennaio. Si tratta, come è evidenziato nella nota diramata dal Palermo Fc, di 222 tifosi.

Nel mese di marzo la maglia, simbolo di fede e appartenenza, potrà essere ritirata allo store del Palermo presentando il titolo d’ingresso al match. Oppure (per chi abita fuori dal capoluogo siciliano) verrà spedita a seguito di specifica richiesta via mail (con l’indicazione dei dati anagrafici e la misura, e in allegato il documento d’acquisto del biglietto, all’indirizzo info@palermofc.com con oggetto: “maglia Ascoli”).

I convocati del Palermo per Ascoli, c’è Verre

Sono venti i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara odierna contro l’Ascoli. Valerio Verre, ufficializzato nel pomeriggio di venerdì, è stato aggregato in extremis.

Portieri: 1 Grotta; 12 Massolo; 22 Pigliacelli.

Difensori: 3 Sala; 4 Orihuela; 15 Marconi; 18 Nedelcearu; 25 Buttaro; 37 Mateju; 79 Lancini.

Centrocampisti: 8 Segre; 14 Broh; 21 Damiani; 26 Verre, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Tutino; 9 Brunori; 10 Di Mariano; 27 Soleri; 30 Valente.

Arbitra Feliciani

Sarà Ermanno Feliciani ad arbitrare la partita tra Ascoli e Palermo che si giocherà al Del Duca con fischio di inizio alle 14. Il direttore di gara della sezione di Teramo sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Colarossi – Cavallina. Quarto uomo Fiero. Al Var Di Martino, assistente Cecconi.

I precedenti al Del Duca tra Ascoli e Palermo

Sono sedici i precedenti tra Ascoli e Palermo al Del Duca. Il più recente vide i rosanero superare i bianconeri per 2-1 nel campionato cadetto 2018-2019. Segnarono Moreo per i siciliani, poi pareggio momentaneo di Addae e nel finale Haas regalò i tre punti al Palermo. Si giocò il 4 maggio era la penultima giornata di quella stagione. I rosa vennero poi dapprima penalizzati di 20 punti. Poche settimane dopo il club siciliano scomparve dal calcio professionistico.

Il primo scontro tra le due compagini al Del Duca risale alla stagione 1973-1974, sempre in serie B, e vide i marchigiani imporsi 2-0. Il bilancio nei 16 scontri diretti disputati nel capoluogo marchigiano vede avanti i bianconeri con 7 successi (con i primi sei consecutivi), cinque pareggi tra cui spicca un pirotecnico 3-3 in serie C1 2000-2001 (il Palermo vinse quel campionato tornando in serie B, l’Ascoli chiuse al quinto posto), e quattro vittorie siciliane, la prima nel 1999-2000 in serie C1.