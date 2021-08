In semifinale vola in 10"29

Lo sprinter tesserato per la Guardia di Finanza si qualifica agevolmente per la finale

Notevole il 10″29 con il quale prende il secondo posto in semifinale

Avversari per l’iride il portacolori del Botswana, Tebogo, il sudafricano Richardson ed il nigeriano Oghenebrume

La freccia siracusana Matteo Melluzzo vola e si qualifica per la finale dei 100 metri ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento a Nairobi, capitale del Kenya. La rassegna iridata, iniziata oggi, si apre dunque col botto per i colori azzurri.

Il siciliano, classe 2002, allenato dal padre Gianni, ha centrato la qualificazione per la gara che vale titolo e medaglie grazie al tempo di 10″29 nella semifinale ed a due sprint convincenti. Prosegue il momento d’oro per il giovanissimo aretuseo che a metà luglio, a Tallin, ha conquistato il bronzo agli Europei di categoria.

La finale si disputerà il pomeriggio del 19 agosto

Melluzzo, a questo punto, può essere un outsider per la finale che si correrà domani, giovedì 19 agosto, alle 16.50 ore italiane.

Gli avversari per il titolo

In una rassegna iridata caratterizzata dalle rinunce di Usa, Gran Bretagna, Cina, Australia, i favoriti sembrano gli africani. A partire dal portacolori del Botswana Letsile Tebogo (10”22 con un vento di +0.7 metri al secondo), il sudafricano Benjamin Richardson (10”28/+1.0), ed il nigeriano Godson Oke Oghenebrume (10.35/+0.8).

Quest’ultimo, fratello della lunghista bronzo olimpico di Tokyo Ese Brume, è il più quotato della vigilia in virtù dell’accredito di 10”13.

La qualificazione

Prova di forza già in batteria, quando il velocista delle Fiamme Gialle, ha controllato senza patemi d’animo la situazione ed accede alle semifinali col secondo posto in 10”46. La vittoria della batteria è andata al polacco Oliwer Wdowik in 10″44.

In semifinale, invece, altro secondo posto per Melluzzo, che ha, però, alzato il ritmo ed abbassato il tempo a soli quattro centesimi dal primato personale di 10″25, stabilito a maggio al meeting di Savona. Il siracusano ha chiuso alle spalle soltanto di Ali Anwar Ali Al Balushi (10″27).

Complessivamente fanno meglio del siciliano anche Tebogo con un impressionante 10”11 e Oke Oghenebrune; più avvicinabile il suo 10″22.