Serie B, si preannuncia una sfida calda

Cresce di ora in ora il numero di biglietti venduti per l’attesa sfida di sabato 18 febbraio (con calcio di inizio alle 14.30) tra Palermo e Frosinone valevole per la 25ma giornata del campionato di serie B.

L’ultimo dato ufficiale, ma il numero aumenta in continuazione, è di 9.126 biglietti venduti. Ne dà notizia il club di viale del Fante. Numero che si aggiunge agli 11.465 abbonati. Ad ora allo stadio Renzo Barbera sono previsti oltre 20.500 spettatori. L’obiettivo è quello di superare quota 26.164 presenze durante la partita dello scorso 5 febbraio con la Reggina. Traguardo raggiungibile. E già si preannuncia un match piuttosto caldo.

Ieri Ivan Marconi, centrale difensivo rosanero, ha chiamato a raccolta il pubblico per l’assalto alla capolista che sembra lanciata verso la serie A.

I tre punti, oltre a vendicare la famosa finale dei play off per la massima serie di quasi 5 anni fa, servono per rilanciare le quotazioni dei siciliani verso la zona play off. La classifica vede il Palermo appaiato a quota 34 con altre 4 squadre.

I prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Questi i prezzi dei tagliandi. Curve 15 euro intero, 12 euro ridotto (Over 65 ed Under 18); Gradinata superiore 20 euro, ridotto 16; Gradinata inferiore 25 euro (20 ridotto); Tribuna laterale 35 euro, (ridotto 28); Tribuna centrale 50 euro, (ridotto 40 euro); ed infine tribuna centralissima 70 euro (ridotto 55 euro). Per il settore ospiti, invece, si è in attesa delle autorità competenti.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 13.55 di sabato 18 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Il sito Vivaticket

I punti Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

Il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a sabato 18 febbraio alle 10).

La preparazione per la sfida, differenziato per Sala

Intanto, allenamento pomeridiano al Tenente Onorato oggi per il Palermo. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e cambi di direzione, rondos, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a pressione. Lavoro differenziato programmato per Sala.

Sono 14 gli squalificati, due del Palermo, uno del Frosinone

Il giudice sportivo ha squalificato 14 giocatori, tutti per un turno, dopo la 5a giornata di ritorno della serie B. Due, come prevedibile, sono del Palermo e si tratta di Segre e Mateju, ammoniti nella partita di Genova e fuori perché diffidati. Uno, invece, Lucioni, per il Frosione.

Ecco l’elenco degli squalificati: Altare (Cagliari), Bouah (Reggina), Perticone (Cittadella), Diakite (Ternana), Cerri, Fabregas e Odenthal (Como), Hefti (Genoa), Lucioni (Frosinone), Mangraviti (Brescia), Masiello (Sudtirol), Mateju e Segre (Palermo), infine Vaisanen (Cosenza).

Fermato sempre per una giornata anche Bisoli, allenatore del Sudtirol. Corini, invece, ammonito col Genoa, è in diffida.