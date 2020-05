Il francese è rimasto in Spagna dove vive con la famiglia

Jonathan Biabiany, l’ex giocatore di Parma e Inter, oggi in forza al Trapani, non è ancora tornato dalla Spagna, precisamente da Marbella, dove vive con la famiglia, nonostante la convocazione.

Fabio Petrone, patron del Trapani, durante la trasmissione Trapanisi Live, ha spiegato: «Con Biabiany c’è in corso un tentativo di conciliazione. A lui era stato chiesto di rientrare nel momento in cui sono rientrati anche tutti gli altri tesserati. Ciò non è avvenuto e stiamo cercando una soluzione».

Biabany, arrivato in Sicilia a novembre da svincolato, ha collezionato nel campionato di serie B 11 partite per 630 minuti complessivi, non segnando alcuna rete.

Ora, visti i rapporti tra il calciatore francese di origine guadalupense e la società granata, pare che ci sia un interessamento del Palermo per l’ex nerazzurro, classe 1988. Ne dà notizia Seriebnews.com, secondo cui la possibilità di tesserarlo per la società di Viale del Fante sarebbe «un’occasione di mercato che il Palermo potrebbe prendere in considerazione, con il 32enne attaccante francese che avrebbe anche la possibilità di riscattarsi in una piazza blasonata».

Curiosità: Biabany è uno dei calciatori più veloci del mondo: corre i 100 metri in 10”3 (manuale, quindi non ufficiale), sfiorando i 30 km/h con la palla al piede.