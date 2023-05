Calcio di inizio alle 14, arbitra Valeri

Ultima trasferta del campionato di serie B, penultima giornata, per il Palermo che a Cagliari si gioca una buona possibilità di qualificazione ai play off promozione. I rosanero cercano gloria in un campo difficile e con una formazione ostica che in casa complessivamente ha raccolto 10 vittorie, 6 pareggi e due sole sconfitte.

La sfida alla Unipol Arena si gioca sabato 13 maggio alle 14 e vede di fronte i padroni di casa allenati da Claudio Ranieri ed i siciliani guidati da Eugenio Corini.

Il Palermo ha l’obbligo di non perdere per continuare a sperare concretamente di rientrare tra le prime otto e disputare così gli spareggi promozione. I padroni di casa, invece, cercano i tre punti per mettere pressione al Sudtirol ed attaccare il quarto posto.

C’è entusiasmo tra i rosanero che, dopo il 2-1 della settimana scorsa in casa con la Spal, hanno trovato la settima spezzando un digiuno di vittorie che mancava dal 17 marzo col Modena. Il successo lontano dal Barbera, però, manca da 3 mesi e mezzo, ovvero dal 29 gennaio scorso quando Brunori e compagni si imposero 2-1 ad Ascoli.

A Cagliari Brunori non ci sarà. Il capitano rosanero e bomber, con 16 reti firmate, è squalificato. Tornerà per l’ultima di campionato in casa col Brescia. Tuttavia il numero 9 ha accompagnato la squadra per questa delicata trasferta.

C’è anche un precedente interessante che gli appassionati i fede palermitana vedono con tanta speranza: l’unica volta che Brunori è mancato, il Palermo ha vinto in goleada segnando 5 reti al Modena.

Cabala e proporzioni a parte, gli appassionati sperano in un’impresa esterna.

Cagliari-Palermo, dove vederla

La partita verrà trasmessa su Sky, Dazn ed Helibz Live. E relative app disponibili su smart tv, dispositivi con sistemi operativi iOS ed Andriod, piattaforme PlayStation ed Xbox. Si tratta di servizi in abbonamento.

La partita sarà fruibile su Sky Sport (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv). Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video.

Diretta anche su OneFootball in modalità pay-per-view al prezzo di 2.99 euro. L’acquisito singolo si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma in questo caso il costo è 3.49 euro.

Il probabile 11 iniziale del Palermo

Come già accennato e noto il Palermo dovrà fare a meno di Matteo Brunori, squalificato. Il tecnico Eugenio Corini con ogni probabilità schiererà il canonico 3-5-2 modulare.

Pigliacelli tra i pali guiderà una difesa a tre con Mateju, Nedelcearu – recuperato dopo l’affaticamento muscolare che lo ha fatto lavorare un paio di giorni lontano dai compagni – e Marconi.

Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere confermati dopo quanto fatto vedere a Como e con la Spal. Quindi Buttaro sulla destra e Sala sulla corsia sinistra dovrebbero garantire spinta e copertura al tempo stesso. La linea di centrocampo a tre dovrebbe essere formata da Gomes, Segre e Verre. Anche se si rivedono Saric e soprattutto Stulac. Non è escluso che possano entrare a partita in corso. In avanti, invece, il tandem Tutino-Soleri potrebbe essere quello partente. In alternativa Vido.

I convocati di Corini per Cagliari, torna Stulac

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di sabato 13 maggio a Cagliari:

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli. Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37. Mateju, 48 Bettella.

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37. Mateju, 48 Bettella. Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente.

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente. Attaccanti: 7 Tutino, 19 Vido, 27 Soleri.

Anche il capitano Matteo Brunori partirà per la Sardegna insieme al resto della squadra.

Arbitra Valeri

Paolo Valeri arbitrerà la sfida tra Cagliari e Palermo che si gioca sabato 13 maggio alle 14. Il fischietto di Roma sarà coadiuvato da Vivenzi e Galletto. Quarto uomo Penettella: al Vari Guida, Avar Ferrieri Caputi.