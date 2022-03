Altri 10 giorni per le speranze rossazzurre

Baratro rinviato. Nuova possibilità per il Calcio Catania. L’esercizio provvisorio, infatti, è stato prorogato di dieci giorni ovvero dal 7 al 17 marzo. Lo rende noto la sezione fallimentare del Tribunale del capoluogo etneo.

La proroga dell’esercizio provvisorio “Al 17 marzo per valutare l’ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica della società Calcio Catania Spa” dichiarata fallita nel dicembre del 2021.

Di seguito il comunicato, firmato dal Presidente del Tribunale di Catania. Francesco Mannino. “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data 7 marzo 2022 il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – ha disposto la proroga dell’esercizio provvisorio sino al 17 marzo 2022, per valutare l’ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a.”.

Il 4 marzo è andata deserta la seconda asta

Il 4 marzo scorso è andata deserta la seconda asta che seguiva quella dell’11 febbraio, anche quella senza partecipanti. La vendita telematica, fissata dai tre curatori nominati dalla sezione Tribunale, comprende “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati”. Non fa parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla Figc a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali.

L’interesse per il Calcio Catania dell’imprenditore Mancini

Questo nuovo periodo sarà particolarmente cruciale e sarà utile a comprendere se l’interesse dell’imprenditore laziale Benedetto Mancini sia reale. Quest’ultimo aveva messo a disposizione una cifra inferiore rispetto a quanto richiesto dal bando senza riuscire, però, a far recapitare alla pec del Tribunale l’incartamento.

Continuano, dunque, i giorni di grande tensione in città e i dieci giorni ulteriori concessi per trovare un padrone, danno un po’ di ossigeno soprattutto alla squadra che domenica potrà affrontare la trasferta di Vibo Valentia in attesa di ulteriori sviluppi.

Il 3-1 al Monterosi

Ieri, intanto, alla vigilia della decisiva giornata odierna il Catania ha affrontato e battuto al Massimino il Monterosi per 3-1 con reti rossazzurre di Russini, Biondi e Russotto. Dopo 30 giornate nel girone C della serie C, Catania 13mo con 36 punti al netto di 4 punti di penalizzazione inflitti per il mancato pagamento degli stipendi.