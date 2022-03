Possibile una nuova proroga o c'è rischio della cessazione attività

Il Calcio Catania verso il baratro, verso la strada del non ritorno. Anche l’ultima chiamata è andata a vuoto. La nuova asta, che scadeva oggi 4 marzo, è andata deserta. Lo comunica il presidente del Tribunale del capoluogo etneo Francesco Mannino con una nota.

Si legge: “È andata deserta per mancanza di domande di partecipazione, peraltro, non risultando accreditata sul conto della procedura, alcuna somma a titolo di cauzione”, l’udienza di vendita della società Calcio Catania Spa dichiarata fallita nel dicembre del 2021. trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale”.

Oggi, dunque, non s’è presentato nessuno. L’imprenditore laziale Benedetto Mancini aveva iscritto alla Camera di Commercio una società con logo ed organigramma immettendo, però, un capitale sociale di 10mila euro e non i 500mila euro pretesi dal regolamento del bando.

A vuoto per il Catania anche la prima asta dell’11 febbraio

Anche la precedente udienza, lo scorso 11 febbraio, era stata dichiarata deserta per mancanza di domande di partecipazione. In quell’occasione il Tribunale fallimentare aveva disposto “la proroga dell’esercizio provvisorio dal 28 febbraio al 7 marzo 2022”.

Possibile nuova proroga dell’esercizio provvisorio

Rimane come ultima possibilità per il Calcio Catania, dichiarato fallito il 22 dicembre scorso, una nuova proroga dell’esercizio provvisorio che ad ora scade lunedì prossimo 7 febbraio. Con un’altra asta da fissare nella speranza che arrivi l’interesse concreto di qualche imprenditore, oppure la cessazione dell’attività che metterebbe la parola fine su una delle società storiche del calcio italiano.

Cosa include la vendita telematica

La vendita telematica, fissata dai tre curatori nominati dalla sezione Tribunale, comprende “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati”.

Non fa parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla Figc a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali.

Domani il Catania sfida il Monterosi

Passa in secondo piano la sfida di domani, 5 marzo, al Monterosi. Il Catania giocherà al Massimino per la 30ma giornata del girone C della serie C. Gli etnei, proprio per queste vicende societarie, hanno subito complessivamente 4 punti di penalizzazione “Per mancato pagamento degli stipendi”.