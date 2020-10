Nuovo acquisto in progress per la società rosanero

Dopo il pareggio esterno di ieri sul campo della Ternana, il Palermo F.C. oggi è pronto a dare il benvenuto a un nuovo giocatore.

Infatti, è a un passo la conclusione dell’accordo tra la società di viale del Fante ed Alberto Almici. Lo riporta TuttoMercatoWeb, secondo cui il terzino destro sarebbe pronto a firmare un triennale.

Almici è uno svincolato, dopo essersi liberato dall’Hellas Verona, e grazie al suo acquisto ci sarebbe una pedina valida in più sulla fascia destra.

Almici, nato a Lovere nel 1993 (27 anni), secondo Transfermark.it ha un valore di 400mila euro, e può giocare anche come centrocampista di destra.

Almici ha vestito molte maglie: Gubbio, Atalanta, Virtus Lanciano, Cesena, Padova, Latina, Avellino, Ascoli, Cemonese, Verona e Pordenone. In Serie B ha totalizzato 210 presenze, 1 goal e 20 assist. Ha anche vestito la maglia dell’Italia Under 20 per una volta e dell’Under 19 per due.