Calciomercato, obiettivo Beloko per il Palermo

Redazione di

05/09/2020

Il Palermo F.C., oltre all’individuazione di una punta che sappia fare la differenza in Serie C, sta rinforzando anche il centrocampo e proseguono i contatti con la Fiorentina per Nicky Beloko. Classe 2000, con passaporto svizzero, che nella passata stagione ha giocato per sei mesi al Gent, in Belgio, è da giorni accostato ai Rosanero. Nicky Beloko è nato in Camerun ed è un centrocampista centrale. Ha un valore attuale di 200mila euro (fonte: Trasnfermarkt.it) e può giocare anche sia a destra che a sinistra in mezzo al campo. Oltre alla maglia del Gent, ha indossato anche quelle delle giovanili del FC Sion, nonché quella della Svizzera Under 15, 18, 19 e 20. Infine, ha lasciato il ritiro di Petralia Sottana il guineiano Dode Doumbouya, esterno, ex delle giovanili del Brescia, che dopo alcuni giorni di prova potrebbe essersi recato nel capoluogo sanitario per firmare il contratto.

