Serie D, Ferraro convoca 23 calciatori per la sfida di domani al Massimino

Nuova vigilia per il Catania che domani, domenica 9 ottobre, con calcio di inizio alle 15, sfiderà il Castrovillari tra le mura amiche dell’Angelo Massimino per la quinta giornata del girone I del campionato di serie D.

I rossazzurri, primi in classifica a punteggio pieno a braccetto con il Lamezia Terme (ospite nel big match del Real Aversa, terza forza del campionato), cercano la quinta affermazione consecutiva. Il Castrovillari dal canto suo ha finora raccolto 4 punti. E vogliono sfruttare al meglio il secondo turno casalingo dopo la partita interna di mercoledì scorso vinta 3-0 sulla Vibonese.

Atteso al Massimino ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni visti gli oltre 11.200 abbonati, quota record nazionale per la quarta serie.

Ferraro non si fida “Col Castrovillari sfida difficile”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro chiede la massima attenzione e vuole la concentrazione della squadra. Non si fida, infatti, della classifica che è maturata dopo i primi 360 minuti di gioco.

“Quando una squadra vince – spiega il tecnico etneo – si lavora in allegria e con grande spirito di gruppo, però adesso bisogna resettare: domani ci aspetta una partita difficile contro una squadra che gioca bene, è bene allenata e dispone di giovani di valore; il Castrovillari dirà la sua e dobbiamo essere pronti a superare tutte le insidie della partita. I calabresi vengono da una sconfitta (mercoledì hanno perso in casa 0-4 con l’Acireale, ndr) e faranno una partita agguerrita su ritmi alti, sarà difficile come sempre, in questo campionato”.

Ferraro prosegue: “Con questo grande entusiasmo in città e sugli spalti noi dobbiamo fare qualcosa in più ogni domenica, anche se non ce l’abbiamo dobbiamo tirarlo fuori dal cuore e dal fiato. Questa atmosfera ci inorgoglisce e dobbiamo essere bravi a portare il pubblico dalla nostra parte con i risultati e le prestazioni. I tifosi fanno parte di un grande progetto voluto dalla società”.

Il Catania recupera De Luca e Russotto

E continua: “Recuperiamo De Luca e Russotto, la squadra sta bene e ha voglia, con i cinque cambi e una rosa ampia sono tutti titolari e loro lo sanno, lo vedo negli allenamenti e nell’intensità, si sta creando un gran bel clima. Gli undici in campo con la Vibonese hanno fatto bene, sicuramente qualcuno domani potrà entrare per dare più fiato: sono tutti utili e uniti. Sono fortunato ad allenare questa rosa, i ragazzi si sono messi a disposizione: ognuno darà il suo contributo, è importante che il Catania arrivi in Serie C. Stiamo cominciando a vedere in campo il frutto del lavoro infrasettimanale, parliamo sempre del Catania e questo è un fattore molto positivo”.

I 23 convocati del Catania

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventitré calciatori per la sfida al Castrovillari.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa, 79 Jefferson e 99 Sarao.