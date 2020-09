Etnei esordiranno in casa con i campani

Domani, domenica 27 settembre, alle 15.00, ci sarà il calcio d’inizio della prima partita del Catania, al Massimino, con la Paganese.

L’avvicinamento al match degli etnei è stato incubo. Non tanto per la sconfitta interna con i dilettanti del S.N. Notaresco in Coppa Italia (1-2) quanto soprattutto per i quattro punti di penalizzazione addebitati dal Tribunale Federale Nazionale nel giorno del 74° compleanno del club siciliano a causa degli stipendi non corrisposti nella parte finale della passata stagione (da gennaio a maggio 2020).

Senza dimenticare l’addio al veleno di Marco Biagianti, storico capitano del Catania che, in una conferenza stampa, ha affermato: «Chiedevo chiarezza al nuovo club, invece dopo mille promesse sono stato lasciato a casa. Bastava dirlo per tempo e senza troppi rinvii. Smetto perché dopo 13 anni in rossazzurro, non amerò così nessun’altra maglia».

Insomma, nel contesto di questo clima di fuoco (i tifosi catanesi sono inviperiti a dir poco) domenica ci sarà l’esordio in campionato con l’handicap.

La partita con la Paganese (allenata da Alessandro Erra) sarà trasmessa – così come tutte le altre a seguire – su Eleven Sports e, nell’ultimo precedente al Massimino, i siciliani si sono imposti 2-1. Tuttavia, in ordine di tempo, l’ultimo incontro tra le due squadre è avvenuto nel dicembre scorso con la vittoria dei campani con il punteggio di 3 a 1.

Ad arbitrare la gara sarà Daniele Perenzoni della sezione AIA di Rovereto, che sarà coadiuvato dagli dagli assistenti della Sezione di Campobasso Antonio Severino e Marco Carrelli, mentre è stato designato in qualità di IV Ufficiale di Gara il signor Antonino Costanza di Agrigento. Ci sarà un minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa dell’arbitro Daniele De Santis, ucciso a Lecce insieme alla compagna Eleonora Manta.

Infine, per i bookmakers, dopo tutto, il Catania è favorito (tra 1.44 e 1.55), il pareggio è tra 3.85 e 3.90, mentre il successo esterno dei campani è quotato tra 5.30 e 6.25.