In attesa del calendario del Girone C

Così come la scorsa stagione sarà possibile seguire le partite del Palermo, del Trapani e del Catania in Serie C, nell’ormai soprannominato ‘girone infernale’, su Eleven Sports.

Infatti, il gruppo multinazione con sede nel Regno Unito, possiede i diritti per la trasmissione delle partite della Serie C dei tre gironi. Ma permette ai propri abbonati anche di seguire la superlega italiana di Volley e la Serie A di Pallamano. Due le tipologie di abbonamento proposte: a) 5,99 euro al mese; b) 39,99 euro al mese.

Per quanto riguarda, invece, il calendario del campionato, che avrà inizio domenica 27, dovrebbe essere sorteggiato e quindi presentato mercoledì prossimo, 16 settembre. Ciò perché nella giornata di oggi la FIGC dovrebbe uffficializzare la riammissione in Serie C di Bisceglie (al posto del Picerno, penalizzato di 5 punti nell’ultimo campionato del Girone C) e Foggia (al posto del Bitonto, penalizzato di 5 punti nell’ultimo campionato di Serie D e, quindi, scivolato al seocndo posto).