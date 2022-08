La vincente affronterà il Paternò nel primo turno la domenica successiva

La Sancataldese sarà la prima avversaria ufficiale del Catania Ssd nella stagione 2022-2023. In attesa di pubblicare i gironi e di stilare il calendario del campionato di serie D, La Lnd ha ufficializzato il calendario del turno preliminare di Coppa Italia di categoria.

Il neonato club rossazzurro esordirà ufficialmente il 21 agosto sul campo della Sancataldese (il Valentino Mazzola) nel turno preliminare di Coppa. La sfida inizierà alle 16. Se al termine dei 90’ la sfida dovesse essere in parità, si procederà direttamente con i calci di rigore per definire la squadra che andrà avanti. Tale regolamento sarà valido per tutti i turni della kermesse.

In palio la sfida col Paternò

Chi vincerà tra Catania Ssd e Sancataldese affronterà il Paternò nel primo turno della Coppa Italia di serie D, ovvero ai sessantaquattresimi di finale. Questa partita si disputerà la domenica successiva, il 28 agosto. Lunga la strada per la finale, 8 turni complessivi per assegnare il trofeo che è detenuto dal Follonica.

Giarre ammesso con riserva

Al turno preliminare è, allo stato, ammessa con riserva il Giarre, in virtù del decreto del Tar Lazio 9540 dello scorso 9 agosto, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giurisdizionale.

Primo test vincente per il Catania Ssd

Il Catania Ssd un paio di giorni fa ha scaldato il motore con il primo allenamento congiunto al Totuccio Carone di Ragalna, impianto dove sta svolgendo gli allenamenti.

La squadra allenata da Giovanni Ferraro ha chiuso la sessione di lavoro con la Russo Sebastiano Calcio, formazione neopromossa in Promozione, con la partitella che si è conclusa sul 6-0 dopo 80 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 40’. Indicazioni ancora preliminari in vista della nuova serie D. Ma il pallone comincia a muoversi ed il campo torna ad essere protagonista. Cosa che mancava al pubblico etneo da aprile scorso, quando il Calcio Catania venne poi escluso dalla serie C. Ma adesso si riparte.

Sarao, uno degli ultimi arrivi, ha esordito subito con una tripletta. A segno anche Francesco Lodi, Rizzo e Palermo in questa sgambatura.