Serie D, Ferraro convoca 20 giocatori, Jefferon out per motivi disciplinari

Il Catania non vuole fermarsi ed allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, paesino in provincia di Napoli, andrà ugualmente all’arrembaggio della Mariglianese nell’impegno della sesta giornata del girone I della serie D. La sfida si giocherà domani, domenica 16 ottobre, alle 15.

I rossazzurri, fin qui sempre vittoriosi, cercano la sesta affermazione di fila per mantenere la vetta del raggruppamento che attualmente è in coabitazione con il Lamezia Terme impegnato in casa col Santa Maria del Cilento. Sulla carta entrambe le sfide delle due capolista sono assolutamente alla portata. Se il Catania ha totalizzato 15 punti non lasciando spazio alle avversarie fin qui affrontate, la Mariglianese ha finora raccolto appena tre punti in cinque giornate grazie a tre pareggi e due sconfitte.

Tanti indisponibili per il Catania

Tuttavia la squadra di Giovanni Ferrero arriva a questo importante appuntamento piuttosto acciaccata. Tante le assenze, soprattutto per infortunio.

Mancano Gianluca Litteri e Gennaro Scognamiglio entrambi convalescenti. Quest’ultimo è stato operato un paio di giorni fa per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’intervento, effettuato all’ospedale “Umberto I” di Enna dal professor Arcangelo Russo, è perfettamente riuscito.

Ma ci sono altri indisponibili: Marco Palermo, a seguito di un trauma contusivo in allenamento; Alessandro Russotto, febbricitante; Simone Pino, alle prese con problemi intestinali. Out anche Marco Chiarella, per infortunio muscolare,

Andrea Russotto, Giorgio Chinnici e Orazio Di Grazia, invece, recuperati dopo i rispettivi infortuni ma ancora in fase di riatletizzazione.

Jefferson fuori per motivi disciplinari

Nella lista degli indisponibili diramata dal club rossazzurro spicca il nome di Jefferson Andrade Siqueira. L’autore della doppietta al Castrovillari nell’ultimo match degli etnei (chiuso 4-0) non sarà in Campania per ragioni disciplinari.

Venti rossazzurri a disposizione del tecnico Ferraro

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato venti calciatori per la sfida alla Mariglianese.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa e 99 Sarao.

Il tecnico del Catania non si scompone per gli infortuni “Abbiamo rosa ampia”

L’allenatore rossazzurro ha presentato la partita di domani e non si scompone per le tante assenze dovute ad infortuni. Ed avverte i suoi: “La Mariglianese è una squadra giovane ma molto aggressiva, i ritmi della gara saranno alti”.

E prosegue: “Rispetto all’ultima partita siamo nelle stesse condizioni, abbiamo una rosa ampia e questo ci permette di attendere il rientro dei calciatori reduci da infortunio concedendo qualche giorno in più per il recupero, in modo da non rischiare. La società ci consente di lavorare al meglio e di affrontare le trasferte nel modo migliore. Ci sarà da lottare e da sacrificarsi, siamo pronti. Il gruppo è valido e si salvaguarda con le prestazioni, con i risultati e con l’entusiasmo che noto quotidianamente nei nostri ragazzi”.