C’è anche il Giro di Sicilia nel calendario agonistico della stagione ciclistica 2022. La competizione che si è conclusa ieri col successo di Vincenzo Nibali sul traguardo di Mascali, si disputerà dal 12 al 15 aprile dell’anno prossimo.

Non sono ancora noti i percorsi delle tappe che caratterizzeranno la kermesse del prossimo anno ma la Sicilia sarà ancora protagonista del calendario internazionale.

Edizione 2021 buon viatico per il futuro

Si spera con l’arrivo di altre grandi firme. I big nell’edizione 2021 si sono dati battaglia. Oltre alla vittoria dello Squalo di Messina, infatti, la corsa giallorossa ha visto la presenza di Alejandro Valverde, ex campione del mondo del 2018 che ha sfiorato la vittoria e che ha comunque portato a casa la terza tappa, Chris Froome, Juan Sebastian Molano che si è aggiudicato le prime due volate.

Non è escluso, quindi, che anche per l’appuntamento del prossimo anno possano arrivare altre stelle del pedale. E potrebbe essere un antipasto per il Giro d’Italia.

La stagione ciclistica partirà il 5 marzo

Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite faranno da apripista, il 5 marzo, al programma delle grandi corse ciclistiche previste in Italia nel 2022.

Il Giro d’Italia scatterà il 6 maggio

Il Giro partirà venerdì 6 maggio e si concluderà il successivo 29, secondo le date ufficializzate dall’Uci per il calendario internazionale per il prossimo anno.

Le classiche

La Tirreno-Adriatico è in programma dal 7 al 13 marzo, mentre la Milano-Sanremo sarà la prima classica monumento: appuntamento il 19 marzo.

La Milano-Torino tornerà alla collocazione originaria in primavera e si disputerà il 16, a cavallo fra la ‘Tirreno’ e la classicissima di primavera.

La Gran Piemonte e il Lombardia chiuderanno la stagione delle corse di Rcs Sport, rispettivamente il 6 e l’8 ottobre.

Durata di Tour e Vuoleta estesa a 24 giorni

All’estero l’Unione ciclistica internazionale ha reso noti alcuni eventi della prossima stagione, compreso quello World Tour: la durata del Tour de France 2022 e della Vuelta di Spagna, al via rispettivamente il primo luglio e il 19 agosto, sarà eccezionalmente estesa a 24 giorni, dal momento che la corsa a tappe francese scatterà da Copenaghen e quella spagnola da Utrecht in Olanda.