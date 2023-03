Il Città di Melilli cade in casa con l’Aniene e retrocede

20/03/2023

Addio salvezza. Addio serie A. Il Città di Melilli ci prova, lotta, ma il Ciampino Aniene non perdona ed espugna il Pala Villasmundo col punteggio di 3-9 nella 24ma giornata del campionato di serie A di calcio a 5. La ventiduesima sconfitta condanna i siciliani alla retrocessione aritmetica con 6 giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. I neroverdi, infatti, sono ultimi con 4 punti e non possono più raggiungere la quartultima posizione occupata momentaneamente dal Petrarca che però ha 21 lunghezze in più (ed una partita in meno).

Primo tempo equilibrato

Città di Melilli all’ultima spiaggia per la sfida con il Ciampino Aniene. Primo tempo comunque equilibrato con i neroverdi di casa che non finalizzano diverse occasioni. E pagano pegno al primo errore in fase difensiva. Montagna, Pina e Salla portano il punteggio sullo 0-3.

C’è la reazione d’orgoglio del Melilli che si concretizza con la rete di Gianino.

Aniene dilaga nella ripresa

Gli ospiti dilagano nella ripresa. Due reti di Salla, poi Spina, Carmeni, ancora Montagna e Salla. Il Ciampino vola sull’1-9.

Orgoglio neroverde nel finale Gianino su rigore e Spampinato rendono meno amaro il passivo. Pizetta, Pasqua, Gianino e Spampinato sprecano buone occasioni. Da annotare nella ripresa l’espulsione di Diogo Camillo Teixeira per doppia ammonizione.

Città di Melilli – Ciampino Aniene, il tabellino

Città Di Melilli-Ciampino Aniene 3-9

Primo tempo: 1-3

Città Di Melilli: Manservigi, Diogo, Pizetta, Pasqua, Spampinato, Celano, Rizzo, Bongiorno, M. Gianino, Di Francesco, Felice, Boschiggia. Allenatore Rinaldi.

Ciampino Aniene: Casassa, Thorp, Pina, Diaz, Portuga, Montagna, Joao Salla, Carmeni, Ferretti, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. Allenatore Ibañes.

Marcatori: 14’34” p.t. Montagna (CA), 14’57” Pina (CA), 16’24” Joao Salla (CA), 19’22” M. Gianino (M), 1’48” s.t. Joao Salla (CA), 2’22” Joao Salla (CA), 2’35” Pina (CA), 7’57” Carmeni (CA), 10’06” Montagna (CA), 10’28” Joao Salla (CA), 11’23” rig. M. Gianino (M), 11’52” Spampinato (M)

Ammoniti: Joao Salla (CA), Diogo (M), Boschiggia (M)

Epsulsi: al 7’29” del s.t. Diogo (M) per somma di ammonizioni

Arbitri: Fabrizio Andolfo (Ercolano), Saverio Carone (Bari). Crono: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala)

Meta Catania batte i campioni d’Italia e si avvicina alla zona play off

Nell’anticipo del venerdì la Meta Catania ha battuto a Pesaro l’Italservice campione in carica col punteggio di 2-1 per gli etnei. Bocao e Vaporaki firmano le due reti rossazzurre, Tornatore blinda con le sue parate la terza vittoria consecutiva dei siciliani. Questo permette loro di avvicinarsi ancora di più alla zona play off che adesso dista solo 2 lunghezze. Il Real San Giuseppe, infatti, ha pareggiato sul parquet della Came Dosson per 1-1 e rimane ancorata in ottava posizione, l’ultima che dà accesso ai play off scudetto.

La Meta Catania, che deve recuperare la sfida con la capolista Napoli, sogna quindi la rimonta quando mancano 6 giornate più il match con i partenopei.

Serie A, i risultati della 24ma giornata

Giocate venerdì 17 marzo

Feldi Eboli – Futsal Pescara 4-6

Italservice Pesaro – Meta Catania 1-2

Sandro Abate Avellino – Napoli Futsal 6-4

Giocate sabato 18 marzo

Città di Melilli – Ciampino Aniene 3-9

360Gg Monastir – Nuova Comauto Pistoia 5-3

Petrarca – L84 3-3

Came Dosson – Real San Giuseppe 1-1

Giocata domenica 19 marzo

Olimpus Roma – Fortitudo Pomezia 3-4

La classifica, Meta Catania vicina alla zona play off, Melilli retrocesso

La classifica aggiornata. Napoli Futsal* e Feldi Eboli 49 punti; Futsal Pescara 46; Came Dosson 45; Olimpus Roma (-3) 44; Sandro Abate Avellino 43; L84 38; Real San Giuseppe (-1) 34; Meta Catania* 32; Ciampino Aniene 31; Fortitudo Pomezia* 28; Italservice Pesaro 26; Petrarca* 25; 360Gg Monastir 23; Nuova Comauto Pistoia (-1) 14; Città di Melilli 4.

Con l’asterisco 1 partita in meno, tra parentesi i punti di penalizzazione.