Calcio a 5 serie A, finisce 2-1 con gol di Bocao e Vaporaki

Bocao e Vaporaki segnano, Tornatore para tutto il parabile ed anche qualcosa in più. Terza vittoria consecutiva per la Meta Catania. La squadra rossazzurra, dopo aver battuto il Real San Giuseppe e la Came Dosson, firma il tris espugnando il parquet dei campioni d’Italia della Italservice Pesaro nell’anticipo della 24ma giornata del massimo campionato nazionale di calcio a 5.

La classifica sorride sempre più agli etnei, tornati prepotentemente in corsa per la lotta ai play off scudetto. I siciliani sono sempre noni con 29 punti, uno in meno del Real San Giuseppe che gioca sabato 18 marzo sul parquet della Came Dosson. Inoltre la compagine allenata da Cipollini deve ancora recuperare la sfida interna con la capolista Napoli che non si disputò il mese scorso per l’allerta rossa che interessò la Sicilia orientale.

Le premesse per una rimonta che possa portare alla qualificazione ai play off scudetto c’è tutta.

Successo di personalità per la Meta Catania

Vittoria meritata e ancora una volta conquistata con la forza della tranquillità, una fisicità importante rispetto agli avversari e una personalità in possesso che consegna sicurezza. Tutto questo nonostante alcuni errori sotto porta che non hanno permesso ai siciliani di chiudere prima la gara invece di subire la sofferenza finale.

Etnei aggressivi

Avvio tambureggiante. I siciliani partono forte mentre i campioni d’Italia pressano nella loro metà campo. La Meta Catania passa in vantaggio con Bocao bravo ad inserirsi ed a calciare in modo cinico il pallone dello 0-1.

Pesaro reagisce ma Tornatore dice no. Al 6’ Meta Catania vicina al raddoppio con una bella conclusione al volo di Spellanzon che trova pronto Putano alla respinta.

Il tecnico di casa, Colini, chiama il time-out. Pressing asfissiante per i rossazzurri e partita gradevole con i siciliani bravi a condurre le danze con un ottimo giro palla e conclusioni pericolose. Musumeci ci prova ma senza fortuna. E Podda non riesce ad approfittare degli errori dei marchigiani che lasciano varchi importanti.

Il Pesaro con Tonidandel impegna Tornatore sempre reattivo anche nel finale della prima frazione quando si supera andando a respingere la conclusione velenosa e potente di Murilo Schiochet.

Nella ripresa i rossazzurri calano il ritmo

Ritmi più blandi in avvio di ripresa con la Meta Catania che mostra personalità nella gestione e nel possesso. Doti che permettono alla formazione siciliana di non rischiare nulla nonostante i tentativi dei campioni d’Italia.

All’8’ Vaporaki intercetta un pallone velenosissimo e si porta a tu per tu con Putano senza però riuscire a trovare il raddoppio. Il Catania ci crede ed un minuto dopo Bocao centra il palo con Putano battuto.

Musumeci da pivot adattato combatte su tutti i palloni, Bocao in grande giornata alza il livello della squadra: tutti segnali di ottima salute.

Troppe, però, le occasioni sprecate dalla Meta Catania, con Pesaro che per poco non beffa gli etnei. È Tornatore a salvare su De Oliveira. Pochi secondi dopo il palo salva i rossazzurri.

Ancora Tornatore vola sul destro teso di Pires diventando determinante nel chiudere ogni tentativo dell’Italservice Pesaro.

Bocao trova il raddoppio

Subito dopo arriva il raddoppio dei siciliani. Vaporaki firma lo 0-2 raccogliendo una respinta di Putano su una botta di Bocao. I padroni di casa a questo punto scelgono il power play mettendo il portiere di movimento per tentare di sfruttare la superiorità creata ma al contempo rischiando di subire gol in contropiede.

Pesaro accorcia, poi Tornatore salva il risultato

La mossa in qualche modo paga. A 3 minuti dalla fine viene fischiato un rigore trasformato da De Oliveira. Sfida riaperta e minuti finali arrembanti da parte del Pesaro. Tuttavia è Alonso ad avere due chance per chiudere la contesa mentre nei secondi finali Tornatore già protagonista del match evita il peggio ed un pareggio che avrebbe avuto il sapore della beffa.

Pesaro-Meta Catania, il tabellino

Italservice Pesaro-Meta Catania 1-2

Primo tempo 0-1

Italservice Pesaro: Putano, Tonidandel, Fortini, Joao Miguel, Schiochet, Ugolini, Kytola, Pires, Canal, De Oliveira, Ruan, Cianni. Allenatore Colini.

Meta Catania: Tornatore, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Dovara. Allenatore Cipollini.

Marcatori: 3’17” p.t. Bocao (M), 13’50” s.t. Vaporaki (M), 15’30” rig. De Oliveira (P)

Ammoniti: Pires (P), Putano (P), Ruan (P), De Oliveira (P), Vaporaki (M)

Arbitri: Andrea Colombo (Modena), Paolo De Lorenzo (Brindisi) Crono: Francesco Sgueglia (Finale Emilia)

Serie A, il programma della 24ma giornata

Questo il palinsesto della 24ma giornata, nona di ritorno, della massima serie nazionale.

Venerdì 17 marzo

Feldi Eboli – Futsal Pescara 4-6

Italservice Pesaro – Meta Catania 1-2

Sandro Abate Avellino – Napoli Futsal 6-4

Sabato 18 marzo

Città di Melilli – Ciampino Aniene alle 15

360Gg Monastir – Nuova Comauto Pistoia alle 15

Petrarca – L84 alle 18.30

Came Dosson – Real San Giuseppe alle 18.30

Domenica 19 marzo

Olimpus Roma – Fortitudo Pomezia alle 20.45.

La classifica, Meta Catania nona, Città di Melilli cenerentola

Napoli Futsal* e Feldi Eboli 49; Futsal pescara 46; Olimpus Roma* (-3) e Came Dosson* 44; Sandro Abate Avellino 43; L84* 37; Real San Giuseppe* (-1) 33; Meta Catania* 32; Ciampino Aniene* 28; Italservice Pesaro 26; Fortitudo Pomeiza** 25; Petrarca** 24; 360Gg Monastir* 20; Nuova Comauto Pistoia* (-1) 14; Città di Melilli* 4.

Con l’asterisco una partita in meno; con due asterischi due partite in meno.