Il successo dei lariani porta i rosa in zona retrocessione

È bagarre nel campionato di serie B sia in testa che in coda. E nelle ultime posizioni il Palermo trema perché, almeno per qualche ora ed in attesa della partita del Renzo Barbera col Cittadella che si gioca questo pomeriggio alle 16.15, è in piena zona retrocessione.

Nelle partite di ieri della decima giornata, infatti, alcune concorrenti dirette – in questo periodo della stagione – hanno centrato successi pesanti. Como e Perugia hanno centrato i tre punti e mettono pressione ai rosanero.

Il Como vince e sorpassa il Palermo

Successo fondamentale per il Como che grazie al 2-1 al Benevento sorpassa i siciliani ed aggancia proprio i sanniti. Decide una doppietta nel primo tempo di Alberto Cerri che porta in vantaggio i lariani al 4′ e raddoppia al 22′. Inutile il pari momentaneo di Maxime Leverbe. Il Benevento trema, Fabio Cannavaro, 2 punti in tre partite, ha già rassegnato le dimissioni respinte però dalla società.

Como sale a 9 punti, momentaneamente in zona play out. Palermo scavalcato ma che deve giocare nel pomeriggio la sfida con il Cittadella.

Impresa Perugia al Granillo, gli umbri si rimettono in corsa

Il colpo di giornata, almeno per il momento, per la zona bassa della classifica è senza dubbio la vittoria per 3-2 del Perugia in trasferta sul campo della Reggina. La squadra di Fabrizio Castori, rientrato dopo la parentesi di Silvio Baldini dopo tre partite infruttuose, ha dato una risposta. E che risposta. Gli umbri si sono portati anche sul 3-0 grazie ad una doppietta di Melchiorri ed una rete siglata da Di Serio. Nel finale, con l’uomo in più per via dell’espulsione di Santoro, la Reggina ha trovato due reti con Gori e Fabbian. Non è bastato per evitare il secondo stop consecutivo agli amaranto di Pippo Inzaghi.

Il successo rimette in corsa Melchiorri e soci che rimangono, ad ora, con un punto in meno del Palermo ma mettono pressione

Il Venezia impone il pareggio al Brescia

Anche il Venezia muove la classifica. I lagunari che ieri affiancavano i rosanero, centrano il pareggio su un campo difficile come quello di Brescia. Il pari permette al Venezia di toccare quota 9 e di scavalcare momentaneamente i siciliani. Rondinelle in vantaggio con Ndoj pareggio di Crnigoj nel finale.

Attenzione al Pisa

Duello a distanza anche col Pisa che nel pomeriggio – in contemporanea con la sfida del Barbera – riceverà il Modena lanciato da tre vittorie di fila in campionato e da una bella prova in Coppa Italia con la Cremonese che ha costretto, nonostante l’inferiorità numerica per lunghissimi tratti della partita, ai supplementari i lombardi per trovare il passaggio agli ottavi di finale.

Il Pisa visto a Palermo la settimana scorsa nel rocambolesco pareggio con i rosa è parsa una squadra in ripresa con evidenti difficoltà ma anche con un gioco proprio, una bella manovra e singoli in grado di spostare gli equilibri in proprio favore. La rimonta di carattere 1-3 a 3-3 in pochi minuti ne è l’esempio. Il ritorno di D’Angelo sembra aver dato ulteriori stimoli ad una formazione che non perde da tre turni. Anche i toscani, che inseguono ad una lunghezza il Palermo, cercano il successo per uscire dalla zona caldissima. Il Modena, prossimo avversario dei rosa, proverà a continuare il suo buon momento.

Col Cittadella, il Palermo non può sbagliare

La partita di questo pomeriggio alle 16.15 al Renzo Barbera tra Palermo e Cittadella mette quindi in palio una posta ancora più pesante che va oltre i tre – preziosissimi – punti in classifica. Un successo della squadra di Corini, a secco di vittorie da 4 turni nei quali ha racimolato un solo punto, permetterebbe ai rosanero di scavalcare diverse squadre (Cittadella compreso) e di uscire almeno per una settimana anche dalla zona play out. Il Cosenza, sconfitto con un perentorio 5-0 dalla Spal del debuttante De Rossi, è alla portata.

Diversamente, anche con un pareggio, si acuirebbe una crisi che è ormai certificata da più di un mese. Con una classifica che preoccuperebbe maggiormente.