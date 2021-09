Calcio di inizio domani alle 15 al Barbera, in palio gli ottavi di finale

Domani alle 15 al Barbera di viale del Fante la sfida tra i rosanero ed i pugliesi

In palio gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C ma anche certezze

Filippi con alcuni cambi, in porta giocherà Massolo

Operazione ottavi di finale per il Palermo che, dopo la brutta scoppola rimediata a Taranto sabato scorso nella terza giornata di campionato, punta al riscatto col Monopoli in Coppa Italia.

I rosanero allenati da Giacomo Filippi ospiteranno domani – mercoledì 15 settembre – con calcio di inizio alle 15, la capolista pugliese che nelle prime tre giornate di campionato ha ottenuto altrettante vittorie.

Una sfida che serve sia per avanzare nel torneo, sia per trovare fiducia anche in vista del delicato match interno di campionato col Catanzaro di domenica prossima sempre nell’impianto amico di viale del Fante.

Obiettivo ottavi di finale

In palio, dunque, gli ottavi di finale della competizione che il Palermo vinse nella stagione 1992/93 (2-0 a Como; 1-1 a Palermo) che si concluse – era la squadra allenata da Orazi – con la promozione in serie B grazie anche alla coppia Cecconi-Buoncammino, ed alle parate di Vinti e Cecere.

I rosanero sono arrivati al secondo turno eliminando il Picerno con un perentorio 4-1 al Barbera, i pugliesi, invece, hanno sofferto superando solo ai rigori il Potenza. Tra i precedenti del Palermo, col Monopoli anche un “tennistico” 6-0 nella stagione 1987-88 in C2, la prima dopo la radiazione, che si concluse con la promozione in C1.

I convocati di Giacomo Filippi, in porta giocherà Massolo

Sono 21 i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Giacomo Filippi per la gara di domani contro il Monopoli. Ecco l’elenco nel dettaglio:

1 Pelagotti; 3 Giron; 5 Marong; 7 Floriano; 9 Brunori; 10 Silipo; 11 Dall’Oglio; 12 Massolo; 15 Marconi; 17 Luperini; 19 Odjer; 20 De Rose; 23 Fella; 25 Buttaro; 27 Soleri; 29 Almici; 30 Valente; 31 Corona; 33 Perrotta; 77 Doda e 79 Lancini.

Giocherà Massolo in porta. Lo ha detto il tecnico palermitano nel corso della conferenza stampa di presentazione odierna. “Domani gioca Massolo, è giusto. È un giocatore che si allena molto bene ed è molto, molto bravo. Darò spazio a Massolo in porta”.

Filippi, Coppa Italia obiettivo stagionale

Il tecnico ha presentato la partita parlando dell’avversario e definendo la Coppa Italia un obiettivo stagionale.

“Il Monopoli è primo con merito – ha sottolineato Giacomo Filippi – lavorano bene e sono messi bene in campo. Noi giochiamo per passare il turno: la Coppa Italia è un obiettivo, come dico da inizio stagione. Schiererò la migliore formazione, anche se ci sarà un po’ di turnover nei ruoli giusti. Domani mi aspetto una risposta di gruppo. Giocare di reparto, per i compagni. I ragazzi anche contro il Taranto hanno dato l’anima, ma poco di gruppo e più in forma individuale”.

Spazio a chi ha giocato poco in campionato

La Coppa come test di prova anche per chi non è sceso in campo tanto in questo avvio di stagione. “La partita di domani – continua l’allenatore – è importante anche per far giocare chi trova poco spazio in campionato. Serve a mettere minuti nelle gambe e sarà un ottimo test per chi è più indietro nella condizione. Tornare alla difesa a quattro? No. È vero che mancano Lancini e Peretti, ma rientrano Accardi e Buttaro. Noi dobbiamo insistere sulle nostre dinamiche, sulle quali abbiamo lavorato per mesi. Per ora continuiamo così”.