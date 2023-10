Serie B, arbitra Aureliano

Prima Roberto Insigne, poi Ales Mateju. Buone notizie per Eugenio Corini in vista della sfida di sabato 7 ottobre a Modena valida per la nona giornata del campionato di serie B.

Il tecnico rosanero in 24 ore ha ritrovato due pedine fondamentali in gruppo. A Roberto Insigne che ieri si era aggiunto ai compagni, si affianca anche Ales Mateju che ieri aveva lavorato a parte. Nondimeno il terzino destro aveva stretto i denti nella partita di domenica scorsa vinta dai suoi sul Sudtirol. I rosa, secondi in classifica, vogliono continuare a volare e cercano la quarta vittoria di fila in trasferta dopo i colpi esterni a Reggio Emilia, Ascoli e Venezia. Striscia vincente aperta e sabato la squadra è impegnata in un campo che lo scorso anno ha visto il primo acuto lontano dalle mura amiche dei quel campionato.

Preparazione a Torretta

È proseguita questa mattina la preparazione del Palermo in vista del match di sabato prossimo in casa del Modena. A Torretta i rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

I precedenti a Modena, la scorsa stagione il Palermo vinse 2-0

Il match del Braglia è una classica della serie cadetta ma ha vissuto anche due precedenti in serie A ed uno nella Super Coppa di serie C della stagione 2001-2002. A Modena sono 26 i precedenti con 12 successi dei Canarini, 7 pareggi e 5 sconfitte; 36 gol dei gialloblu, 14 dei rosanero.

L’ultimo successo dei rosanero risale alla scorsa stagione: il 29 ottobre del 2022 per l’11ma giornata, i siciliani vinsero 2-0 grazie alle reti di Brunori su rigore e di Valente. In precedenza, l’affermazione più recente era datata nella stagione 1977-1978 con una rete al 90’ di Valerio Majo che fissò il punteggio sullo 0-1 per i rosanero.

Per trovare un successo interno dei Canarini bisogna ritornare indietro nel tempo alla stagione 2001-2002: finì 2-0 con il Palermo decimo e gli emiliani promossi in A.

Due, invece, gli scontri diretti in massima serie. Entrambi lontanissimi nel tempo. Il primo nel 1948-1949 con un poker dei Canarini (4-0) l’altro nel 1962-1963 e si concluse sul 2-0.

Aureliano arbitra Modena-Palermo

Modena-Palermo verrà arbitrata da Gianluca Aureliano di Bologna con fischio di inizio alle 14 di sabato 7 ottobre. Assistenti di linea Bercigli e Trasciatti. Quarto uomo Catanoso. Al var Abbattista, suo assistente (Avar) Pagnotta. Così l’Aia (l’associazione italiana arbitri) nelle designazioni del nono turno di serie B.

Foto: Pasquale Ponente