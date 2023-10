Serie B, i due giocatori si sono allenati in gruppo

Manca ancora molto al ritorno del campionato ed alla sfida casalinga del 23 ottobre del Palermo con lo Spezia per la decima giornata della serie B, e continuano gli allenamenti a Torretta per la formazione rosanero.

Mateju e Valente in gruppo

Buone notizie per l’allenatore Eugenio Corini che ritrova Ales Mateju e Nicola Valente. Il terzino ceco e l’esterno offensivo hanno lavorato in gruppo. In via di superamento gli acciacchi.

Al Palermo F.C. Cfa la squadra ha svolto un’attivazione e mobilità, giochi a squadre, combinazioni offensive e didattica difensiva.

Ieri grigliata in famiglia

Momento conviviale, ieri pomeriggio quando al termine dell’allenamento la squadra è rimasta a Torretta per una grigliata in famiglia. Un modo per alleggerire la tensione in vista del rientro in campionato al termine della pausa per le nazionali.

Alla ripresa quattro partite in casa su cinque

Il Palermo al secondo posto con 19 punti in otto partite giocate, una in meno rispetto alla capolista Parma dopo la pausa può preparare l’assalto alla vetta. Alla ripresa, infatti, i rosa avranno ben 4 partite su 5 in casa (Spezia, Lecco, il recupero col Brescia e Cittadella) intervallate dalla delicata trasferta di Genova sul campo della pericolante Sampdoria.

Insomma, il Palermo potrebbe sfruttare il fattore campo grazie anche ad un pubblico che si pensa possa aumentare viste le prestazioni in crescendo della squadra. I numeri lo dicono: 4 vittorie esterne consecutive con serie ancora aperta dopo le affermazioni di Reggio Emilia, Ascoli, Venezia e Modena: ben 13 punti in trasferta, solo il Bari ha evitato il ko con i rosa alla prima giornata.

Unico neo il ko interno col Cosenza mentre nelle altre due partite al Barbera i rosa hanno vinto nettamente sulla Feralpisalò per 3-0 ed in rimonta col Sudtirol. Undici marcatori diversi, Brunori 3, Mancuso 2, poi Henderson, Segre, Lucioni, Ceccaroni, Soleri, Insigne, Stulac, Di Francesco ed Aurelio. Quest’ultimo dato fa ben sperare.