Serie B, rosanero a caccia del quinto risultato utile

Trasferta impegnativa per il Palermo di Eugenio Corini che oggi alle 14.30 sarà a Cosenza per la tredicesima giornata del campionato di serie B. Obiettivo dei rosanero è un buon risultato per continuare la striscia di imbattibilità.

Come detto ieri dal tecnico durante la conferenza di presentazione, potrebbe essere una buona occasione per fare un ulteriore balzo in avanti in classifica. Il Palermo viene da quattro risultati utili consecutivi, tre partite senza subire reti e due vittorie di fila (Modena e Parma). E non c’è due senza tre, sperano Brunori e compagni. Non ci saranno Stulac, per una distorsione alla caviglia non recuperata, Edoardo Lancini (influenza) e Alessio Buttaro (gastroenterite virale) oltre, naturalmente, ad Elia, operato nei giorni scorsi per la ricostruzione al ginocchio.

Se i siciliani cercano il quinto risultato utile di fila, di contro il Cosenza vive un momento negativo. Cinque ko di fila hanno relegato la squadra in zona retrocessione e determinato il cambio di allenatore da Dionigi a Viali. Tuttavia non sarà una partita chiusa, tutt’altro: i calabresi venderanno cara la pelle e lo stesso Corini ha illustrato le qualità degli avversari che hanno avuto un ottimo inizio di campionato per poi frenare bruscamente nelle ultime giornate del torneo cadetto.

Cosenza-Palermo, sono attesi oltre 600 tifosi rosanero al San Vito

Per la seconda trasferta più vicina dal punto geografico, (Reggio Calabria è quella ancora meno distante) sono attesi oltre 600 tifosi del Palermo a sostenere l’undici di Corini. Un buon numero mentre c’è area di contestazione per la squadra di casa. Nei giorni scorsi una nota degli ultras locali annunciava la curva vuota.

Dove vedere la partita in tv e streaming

I tanti appassionati che seguiranno la partita a distanza avranno il classico imbarazzo della scelta. Cosenza-Palermo si potrà seguire in tv e streaming attraverso i servizi di abbonamento e le relative app di Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Il match sarà dunque trasmesso sul canale 255 di Sky Sport (in streaming grazie a Sky Go e Now), mentre per Helbiz, ricordiamo che è necessario anche l’abbonamento ad Amazon Prime. Naturalmente sarà possibile assistere alla partita grazie alle App anche su Pc, smartphone e tablet iOS ed Android.

Possibilità anche di vedere la partita in singolo acquisto su Onefootball al prezzo di 2.99 euro.

I precedenti al San Vito – Gigi Marulla

Cosenza e Palermo si affronteranno per la quattordicesima volta allo stadio San Vito – Gigi Marulla. Nelle tredici sfide (tra B e C, mai in A, categoria che i Lupi non hanno mai visto ancora), i calabresi hanno avuto un bilancio estremamente positivo vince in nove occasioni, mentre i rosanero si sono imposti una sola volta. Tre, invece, i pareggi tra le due squadre. Primo confronto tra le due compagini risale alla stagione 1947-1948 in serie cadetta, vinse il Cosenza 3-2. Era un torno a tre gironi con i rosa che vinsero il loro raggruppamento ed i silani chiusero decimi retrocedendo con altre 10 formazioni per via della riforma del torneo che divenne poi a girone unico dalla stagione successiva.

La partita più recente in Sila si è chiusa 1-1 nella stagione 2018/2019 in serie B segnarono Ilija Nestorovski per i rosanero e Daniele Sciaudone per i Lupi. Il Cosenza non vince in casa contro il Palermo da circa vent’anni, precisamente dall’annata 2001/2002 quando i calabresi si imposero per 3-2, sempre in cadetteria. Era la squadra di Luigi De Rosa, che superò i siciliani dell’ex tecnico Bortolo Mutti grazie alle reti di Eudesei, Mendil e Igor Zaniolo.

Un successo ed un pareggio in favore della squadra oggi di proprietà della prestigiosa holding del City Football Group. Nel 2002-2003 a risultare decisive furono le reti di Stefano Morrone e Filippo Maniero.

Cosenza-Palermo, arbitra Gualtieri, ha diretto la finale dei play off a Padova

Matteo Gualtieri di Asti arbitrerà Cosenza-Palermo che si giocherà sabato 12 novembre alle 14 allo stadio San Vito – Gigi Marulla. L’Aia ha reso noti anche i nomi degli assistenti che saranno Di Monte e Maccadino. Quarto uomo Carrione. Al Var Serra, assistente Var Marchetti.

Gualtieri ha arbitrato i rosanero di recente nella scorsa stagione nella finale di andata dei play off promozione all’Euganeo di Padova dello scorso 5 giugno. Il Palermo si impose per 1-0 con rete di Floriano ad inizio partita. Un precedente, dunque, positivo per i siciliani.