La nota del club rosanero

Il Palermo F.C. ha comunicato sul proprio sito che, dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, sono stati individuati altri quattro calciatori e un membro dello staff positivi al coronavirus.

«Esiti che vanno ad aggiungersi ai nove calciatori e l’allenatore, già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l’isolamento», si legge ancora sul sito.

Ieri, dopo il rinvio in extremis della partita di due giorni fa tra il Palermo e la Turris, dopo la positività di 9 giocatori rosanero e del tecnico Roberto Boscaglia, anche la gara con il Catanzaro, prevista per domenica prossima, 25 ottobre, allo stadio Ceravolo, è stata posticipata. Il match tra i calabresi e i siciliani si giocherà mercoledì 4 novembre alle 17.30.

Giovedì 29 ottobre, invece, sarà la volta del match tra Palermo e Potenza, recupero della seconda giornata ma il punto interrogativo resta.

GHIRELLI SUI POSITIVI IN SERIE C

Sull’argomento positività nel campionato di Serie C è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo il presidente della Lega Pro Franco Ghirelli: «Ho avuto 19 situazioni diverse di contagio. Come le regoliamo? Con il protocollo, con il buon senso, con la disponibilità dei club in un patto di civile sostegno, in modo tale che nessuno possa lamentarsi».

«Il nostro protocollo è simile, con un bonus già usato dal Palermo – ha spiegato Ghirelli – Nello stesso giorno di Juventus-Napoli noi abbiamo avuto Potenza-Palermo che doveva esser disputata con l’utilizzo dei mezzi pubblici. Non c’è grande differenza dal punto di vista dei protocolli. Noi siamo Lega di Serie C, siamo quelli della Cassa Integrazione. Ogni Lega sta valutando il suo Piano B e Piano C, anche la Serie A immagino stia provvedendo».