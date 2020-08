Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello.

Lo ha comunicato la stessa società partneopea sul proprio sito. Il calciatore, 25 annim è asintomatico e ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si potrà aggregare alla squadra.

Sono risultati positivi al coronavirus anche tre giocatori della prima squadra del Cagliari calcio, Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. Lo ha annunciato la società sarda in un comunicato.

L’intera squadra è stata sottoposta ai test sanitari dai quali + emersa la positività dei tre calciatori che ora si trovano in isolamento domiciliare.

In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi. La ripresa degli allenamenti è prevista per oggi al centro sportivo di Assemini. Il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il Comune della località barbaricina, è stato rimandato alle prossime settimane.

Infine, anche un giocatore del Brescia Calcio è risultato positivo al Covid-19, appena rientrato dalle vacanze in Sardegna, dov’è stato in contatto con altri compagni di spogliatoio che saranno sottoposti a tampone e in quarantena preventiva.Il giocatore positivo sta bene e sarebbe asintomatico.