Per il portoghese sarebbe un ritorno in Inghilterra

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Infatti, il portoghese, 35 anni compiuti i 5 febbraio scorso, sarebbe il primo e grande acquisto del nuovo progetto del Newcastle (Premier League) di proprietà saudita.

La notizia è stata diffusa da Don Balon, rivista spagnola sportiva, secondo cui CR7 avrebbe già un accordo verbale con il club britannico. Per il portoghese si parla di un contratto biennale ma anche la possibilità di andare via dopo un anno per poi chiudere la carriera negli Stati Uniti d’America.

Per Cristiano Ronaldo sarebbe un ritorno in Inghilterra, dopo avere giocato con la maglia del Manchester United dal 2003 al 2009 (84 reti in 196 partite).