Il sindaco intervistato dal Giornale di Sicilia

Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala, intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha parlato della possibilità che il Palermo possa giocare le gare di Serie C allo stadio Lombardo Angotta.

Il primo cittadino marsalese ha detto: «Oggi vedremo se dal punto di vista pratico sussistono problemi di natura tecnica, sia per quanto riguarda la struttura che per eventuali necessità del Marsala. Da questo punto di vista, però, non penso possano esserci ostacoli».

Al giornalista Benedetto Giardina Angotta ha detto: «Per me va benissimo e non posso che essere contento della richiesta presentataci dal Palermo. Sono contento che il Palermo possa venire a giocare a Marsala, purtroppo la Serie C da noi manca da tanti anni, ma ci farebbe enorme piacere».

Lo stadio Angotta, però, deve rispondere ad alcuni requisiti e si attende una relazione dei tecnici del Comune: «Almeno in questa prima fase – ha spiegato Di Girolamo – sono necessari 1.500 posti, anche se per adesso non possono ancora entrare i tifosi».

Giardina ha poi ricordato i requisiti che uno stadio deve avere per il campionato di Serie C: «criteri relativi all’impianto di illuminazione (illuminazione superiore agli 800 lux in direzione delle telecamere e sopra i 500 lux in tutte le altre direzioni, n.d.r.), alle panchine, ai tabelloni pubblicitari e al terreno di gioco, sia per le misure che per le condizioni del campo».

Naturalmente l’ipotesi di un trasloco a Marsala non piace ai tifosi del Palermo.