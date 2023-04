Intervento a Barcellona per il numero 10 del Palermo

Operazione al ginocchio riuscita per Francesco Di Mariano che oggi a Barcellona è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per la lesione radiale incompleta del corpo anteriore del menisco esterno del ginocchio destro.

La meniscectomia selettiva è stata eseguita dal professor Ramon Cugat, tra l’altro consulente ortopedico del Manchester City, che dal mese di marzo ha coordinato la terapia conservativa eseguita dal calciatore in seguito ad una gonalgia post traumatica. Presente in sala operatoria anche il responsabile sanitario rosanero Roberto Matracia.

Il numero 10 rosanero inizierà nei prossimi giorni il percorso fisioterapico.

Lo stop di Di Mariano nel momento migliore

Francesco Di Mariano è assente dallo scorso 11 marzo, ovvero dalla partita col Cittadella finita 3-3 valida per la 29ma giornata del campionato di serie B nella quale l’esterno offensivo aveva siglato una doppietta. Il rigore con il quale i rosa accorciarono la sfida e poi il 2-3 dell’illusorio vantaggio. In precedenza aveva anche siglato la rete dello 0-1 a Pisa nella partita chiusa 1-1. Il numero 10 rosanero aveva siglato 3 reti nelle ultime due apparizioni arrivando a quota 4, secondo miglior marcatore della squadra dietro al bomber Matteo Brunori con 15.

Stop per Aurelio, col Benevento non ci sarà

Nei giorni scorsi, Giuseppe Aurelio è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Si apre quindi un ballottaggio per ricoprire il ruolo di esterno sinistro tra Marco Sala che rientra da problemi fisici ed Edoardo Masciangelo, altra pedina giunta nel mercato di riparazione.

Palermo a Boccadifalco

Allenamento mattutino al “Tenente Onorato” di Boccadifalco per il Palermo guidato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un circuito tecnico, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e inattive contro.

Maggioni arbitra al Barbera

Palermo-Benevento in programma sabato 22 aprile alle 16.15 al Renzo Barbera, sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni di Lecce, designato dalla Aia. I guardialinee saranno Rocca e Gualtieri. Quarto uomo Emmanuele. Al Var Pairetto mentre suo assistente (Avar) Marchetti.