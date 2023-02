Serie B, Nedelcearu “Archiviamo sconfitta, pensiamo al Frosinone”

Ferraris amaro per il Palermo. La squadra allenata da Eugenio Corini perde in casa del Genoa 2-0 interrompendo una striscia positiva di nove risultati utili di fila nell’incontro di cartello che ha aperto la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B. Non c’è la doppia cifra positiva ma una sconfitta che arriva al termine di 90 minuti nei quali i Grifoni hanno dimostrato solidità maggiore rispetto ai rosanero che per la prima mezz’ora sono apparsi timidi.

Gudmundsson nel primo tempo e Jagiello nel recupero hanno firmato la vittoria e regalato tre punti pesanti in chiave promozione al Genoa. Il Palermo, invece, rimane a quota 36 e momentaneamente al sesto posto in attesa degli altri risultati della 24ma giornata. Nel dopo partita, il tecnico Eugenio Corini ha analizzato il match.

“Il risultato sicuramente con ci ha accompagnato – osserva – e per me meritavamo qualche cosa di diverso. La prestazione è stata di livello, con coraggio con personalità abbiamo giocato in uno stadio importante contro una squadra che ha valori assoluti per la categoria e questo dimostra il nostro percorso di crescita. In alcune occasioni a volte non siamo riusciti a finalizzare nella maniera corretta ed a volte in quelle potenzialmente molto importanti abbiamo sbagliato qualcosa nella scelta finale”.

“Andiamo a casa con rammarico”

L’allenatore rosanero, dunque, promuove la prestazione dei suoi. Corini prosegue: “Sicuramente andiamo a casa con rammarico ma con la consapevolezza che questi nove risultati che abbiamo fatto prima di questa gara hanno consolidato il nostro atteggiamento, la nostra organizzazione ed è quello che vogliamo mettere in campo da qui alla fine del campionato”.

Palermo verso Frosinone “Ko col Genoa non cambia nostro lavoro”

Ed ora sotto con l’altra corazzata, il Frosinone. Incontro molto sentito ed è già iniziata la vendita dei biglietti per la partita di sabato 18 febbraio al Barbera. “La sconfitta non cambia il lavoro verso il Frosinone – sottolinea Corini –. Tutte le partite sono una prova, si fanno delle riflessioni. Andiamo a giocare con la capolista che sta facendo un campionato straordinario. Lo faremo senza due giocatori importanti come Mateju e Segre. Stiamo recuperando altri giocatori dagli infortuni. Il campo dei titolari si è allargato e c’è spazio per tutti. E tutti dovranno mettere dentro qualcosa di importante per cercare di fare una grande partita col Frosinone. Sono sicuro che spinti dal nostro tifo, dalla nostra gente, faremo una grande prestazione”.

Gli obiettivi del Palermo

Dopo nove risultati utili di fila, al di là della sconfitta al Ferraris, gli obiettivi del Palermo quali sono? Il tecnico risponde così: “Penso che l’ambizione è uno stato mentale va alimentato nel quotidiano. Noi siamo molto ambiziosi e nel quotidiano lavoriamo al meglio. E sogniamo sempre di fare cose importanti. Questo significa allenarsi alla grande e cercare di lavorare al meglio per battere la capolista. E dopo la partita faremo una riflessione sulla prestazione e sul risultato”.

Nedelcearu “Risultato non giusto, pensiamo al Frosinone”

Anche il difensore centrale Ionut Nedelcearu è intervenuto dopo la partita. “Il risultato non è giusto – dice – ma il calcio è così. Ora dobbiamo cercare di dimenticare e di lavorare per provare di vincere una partita importante. Col Genoa sicuramente non è andata bene. E quando perdi generalmente è così. Ci riposeremo e lunedì lavoreremo al meglio. Abbiamo avuto le nostre occasioni di pareggiare alla fine del primo tempo e nel secondo tempo”.

E conclude: “Noi pensiamo alla salvezza e partita dopo partita come da inizio stagione. Certo quando perdi ci pensi. Sei il Palermo e scendi in campo per vincere tutte le partite ma pensiamo alla prossima”.