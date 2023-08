Le parole del tecnico rosanero

Chiusa l’amichevole col Trento, il tecnico del Palermo Eugenio Corini parla dopo il match vinto 3-0 con tre reti nel finale del primo tempo ad opera di Pietro Ceccaroni, Aljosa Vasic e Matteo Brunori.

Per lui tante indicazioni positive al termine dei 90 minuti del Briamasco. Ma c’è anche da pensare al futuro. Il 7 agosto la squadra sarà a Veronello per ultimare la preparazione, il 13 giocherà a Cagliari per i 32mi di finale di Coppa Italia.

“Mi è piaciuto chi è subentrato”

Manca quindi poco più che una settimana all’inizio ufficiale della nuova stagione. Queste le parole del tecnico rosanero. “Partita di qualità, contro un avversario che ha fatto molto bene nell’ultimo campionato. Nel primo tempo abbiamo fatto tre gol e nella ripresa abbiamo gestito, mi è piaciuto anche chi è subentrato. Siamo contenti di aver recuperato Di Mariano, ha superato brillantemente il problema avuto in ritiro. I nuovi si sono integrati molto bene: hanno trovato terreno fertile grazie a chi c’era ed è importante per affrontare un campionato lungo e difficile come la serie B”.

“Buon lavoro in questo ritiro”

Poi Corini fa un bilancio di questo lungo periodo di ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige. “In ritiro è stato fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto delle buone partite, altre meno, il bilancio generale è positivo. Molto contenti del lavoro fatto”.

L’analisi di Corini prosegue: “I nuovi si sono integrati molto bene, hanno trovato terreno fertile dai vecchi. Sappiamo quanto sia importante il gruppo, anche la vicinanza del City Group è costante, ci hanno fatto visita in tanti sappiamo quanto tengano al Palermo“.

“A Veronello settimana tipo”

L’allenatore torna sull’impegno di Coppa Italia: “Prossima settimana a Veronello sarà la classica settimana tipo. Saremo li fino a venerdì poi il sabato la partita. Di conseguenza saremo già in clima campionato. Affronteremo una squadra che è salita in serie A grazie ai play off. Sappiamo che giocare a Cagliari sarà difficile ma daremo il meglio per passare il turno”.

E conclude con un messaggio per il pubblico: “Il fatto che già oltre 10.000 abbiano sottoscritto l’abbonamento è un dato importante e stiamo lavorando al meglio per dargli le migliori soddisfazioni”