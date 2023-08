Serie B, Segre “Felice per aver dato una mano alla squadra"

Il Palermo sorride per la prima volta in questa stagione dopo aver superato in trasferta la Reggiana per 3-1 al termine di una partita combattuta che ha visto i rosa andare subito in gol con Lucioni ma al tempo stesso subire la reazione dei padroni di casa rimasti poi in 10 alla fine del primo tempo per l’espulsione di Marcadalli. Poi il pareggio della Reggiana e la risposta nel finale dei siciliani che con Segre ed il subentrato Soleri hanno chiuso il conto.

C’è soddisfazione da parte del tecnico Eugenio Corini al termine della partita al Mapei Stadium che porta in dote tre punti importanti. Il risultato potrebbe essere un segnale sia per la squadra, sia per le avversarie ma è chiaro che si attendono numerose conferme in campo.

“Abbiamo sofferto nel primo tempo – ammette l’allenatore del Palermo – la Reggiana è partita bene, con veemenza. Nonostante fossimo andati in vantaggio qualche difficoltà l’ha creata ma noi con spirito combattivo siamo stati dentro il match. In campionato ci sono partite sporche e bisogna saperci stare dentro”.

“La squadra mi è piaciuta dopo il gol subito”

Prestazione comunque da rivedere sotto alcuni aspetti. Uno di questi sul gol del momentaneo pareggio di Lanini ottenuto dai padroni di casa in inferiorità ma grazie ad un errore in fase di piazzamento del fuorigioco. Il tecnico commenta elogiando quanto fatto dai suoi.

“Abbiamo preso gol da calcio d’angolo. Li la squadra poteva disunirsi ed invece mi è piaciuta. Siamo stati insieme, abbiamo lavorato con forza, ordine ed abbiamo costruito azioni per fare gol. Abbiamo tante cose su cui lavorare ma era fondamentale vincere. La spinta emotiva che ho detto ieri che quando siamo uniti, siamo insieme, siamo forti. Avevamo bisogno di dare un segnale a noi stessi ed a tutti i nostri tifosi. L’abbiamo fatto vincendo sul campo di una neopromossa ed è sempre difficile il campionato perché hanno entusiasmo e qualità, dunque è una vittoria molto importante per noi in questo momento”.

E prosegue raccontando il gol subito: “Fallo laterale alto della Reggiana, noi non siamo stati bravi e sono riusciti ad attaccarci in profondità. è stato bravo Lund a recuperare. Sul calcio d’angolo non c’è stata una salita corretta. Lo abbiamo tenuto in gioco. Purtroppo su una palla inattiva può sempre succedere di tutto. Poi da quel momento per me la squadra è stata brava: ha gestito con ordine e qualità le giocate”.

“Dovevamo chiudere la partita”

Altra riflessione che fa Corini è l’incapacità di chiudere le partite. Problema atavico, già conosciuto molto bene nella scorsa stagione.

L’allenatore sottolinea: “Grande rammarico perché sull’1-0 dovevamo chiudere la partita. Abbiamo avuto le occasioni per farlo e poi può succedere sempre di tutto sotto questo punto di vista. Bisogna essere bravi a chiudere la partita quando è il momento di farlo perché poi il gol si può sempre subire. Sicuramente una situazione su cui dobbiamo migliorare”.

Panchina lunga

Si parla anche della rosa della squadra che si è arricchita durante la prima parte del calciomercato e che è tornata ad avere ulteriori novità, leggasi Lund ed Henderson che sono pure scesi in campo offrendo il loro contributo.

“Assolutamente, questo è il valore che abbiamo voluto dare al club. Secondo me abbiamo ancora qualche giorno per alzare ancora di più il livello. Abbiamo completato tante operazioni importanti, alcune sono sfuggite. Stiamo lavorando al meglio per consolidare il valore della nostra squadra e per lottare per quello che tutti noi abbiamo a cuore”.

Segre “Felice per vittoria contro avversario organizzato”

Anche il centrocampista rosanero Jacopo Segre – uno dei migliori, se non il migliore, dei suoi nel corso dei 90 e passa minuti al Mapei Stadium – è intervenuto in mixed zone al termine della partita. Queste le sue parole “Sono felice perché il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra dal primo all’ultimo minuto, giorno dopo giorno perché nel calcio non bisogna mollare mai. Sono felice perché abbiamo ottenuto una vittoria contro una squadra molto organizzata”.

Inoltre, l’autore del 2-1 per i rosanero, ha aggiunto: “Siamo molto contenti per la nostra prestazione. Il loro pareggio non ci ha demoralizzato e quindi abbiamo subito trovato la forza e lo spirito di agguantare la partita e di cercare di andare in vantaggio. Dobbiamo continuare così perché noi lavoriamo per questo.

Infine: “Io, ripeto, sono felice e cerco di aiutare la squadra, cerco sempre di dare il massimo perché ogni partita bisogna sempre trovare pronti. Bisogna aiutarci l’uno con l’altro perché così si raggiungono i grandi obiettivi”.