Football americano III Divisione

Esordio con vittoria per i rosanero di Manfredi Leone

Attacco pungente e difesa arcigna le chiavi del successo

Domenica a Palermo il derby con gli Elephants Catania

Chi ben comincia… gli Eagles United Palermo espugnano lo stadio Curto di Catanzaro e battono gli Achei Crotone per 20-12 nella prima partita valida per il campionato nazionale di terza divisione Fidaf di football americano.

Si tratta di una vittoria storica quella della compagine rosanero creata a fine 2019 dalle storiche squadre palermitane Cardinals e Sharks. Club blasonati che vinsero il campionato di terza divisione rispettivamente nel 2012 e nel 2016. Infatti, quella degli Eagles United è stata la prima trasferta in assoluto della sua storia in virtù della sospensione del campionato del 2020 causa pandemia da Covid19.

Squadra con tanti giovani

Una squadra ringiovanita con nuovi innesti, complice qualche ritiro causa Covid, ma con alcuni interessanti rientri di giocatori esperti che si sono messi a disposizione per fare crescere il gruppo rosanero, in questo progetto che vede Eagles United in partnership con il Palermo Calcio della nuova SSD che milita nella serie C.

In campo dopo 14 mesi di stop

La giovanissima formazione guidata dall’head coach Manfredi Leone (che nel 2012 vinse sulla panchina dei Cardinals il tricolore di terza divisione) è scesa in campo dopo 14 mesi di stop forzato con disinvoltura e con molta umiltà riuscendo a portare a casa la gara contro un avversario storico: gli Achei Crotone che fino all’ultimo hanno provato a ribaltare l’esito dell’incontro.

Il match

La prima metà del primo quarto di gioco è dominata dalle difese. Palermo muove poco la catena, così come Crotone che anzi ha la possibilità di un break in seguito ad un intercetto, ma la difesa degli Eagles è granitica. Ci pensa infatti Cuvello a dare una scossa alla offense palermitana ritornando un punt per circa 40 yard e consegnando l’ovale alla offense guidata dal quarterback D’Amico in posizione ottimale.

Le ottiche corse di Graziano, aprono la strada allo stesso D’Amico che su una finta riesce a varcare la end zone avversaria. È 6 a 0 Palermo in virtù della mancata trasformazione. Gli Achei fanno fatica in attacco a macinare gioco grazie anche agli interventi di Todaro e Sposito che spesso riescono grazie ad alcuni esploit personali a non concedere quasi nulla al quarterback Falbo.

Torna in campo D’Amico

Nel secondo quarto il team offensivo di Leone coadiuvato dai coaches Lo Celso, Griffo e Ardica cerca di assicurarsi il controllo del gioco, e D’Amico (prima partita dopo 5 anni di stop) inizia a prendere le misure beccando Liggio prima e il capitano Randisi poi. Sul più bello, però, i rosanero subiscono un altro intercetto che da vigore e morale all’attacco di Crotone. Falbo, l’uomo chiave dei calabresi, si rende pericoloso ma la difesa palermitana è attenta e spesso i buoni lanci sull’esterno lungo del campo, del quarterback calabrese non vengono valorizzati dai giovani ricevitori.

Intercetto e 56 yard fino alla end zone

Sul finire del primo tempo la pressione della difesa palermitana aumenta e grazie da un ottimo placcaggio di Leone. Falbo è costretto da un terzo e lungo per provarci. Il lancio però è preda di Sposito che intercetta l’ovale e sfruttando gli ottimi blocchi dei compagni, cavalca per ben 56 yard dritto dentro la end zone avversaria. Azione pregevole di Sposito che si conferma una delle pedine più determinanti a disposizione dei coach Amato e Perricone. D’Amico con un lancio morbido trova in end zone Graziano nella trasformazione da 2 e gli Eagles United fissano il punteggio sul 14-0 nell’intervallo lungo.

Gli Achei si fanno sotto nella ripresa

La ripresa si apre con gli Achei che in attacco cambiano totalmente registro e riescono a mettere in difficoltà la difesa rosanero grazie alle giocate di Brugnano che trascina la squadra calabrese verso la prima segnatura del match. Il punteggio rimane di 6-14 dopo la mancata trasformazione da 2 punti provata dagli Achei.

Nuovo allungo rosanero

La sfida entra nella sua fase più calda: ci pensa subito Cuvello che con un altro ritorno di kickoff riconsegna l’ovale a D’Amico sulle 35 yard degli ospiti. Il quarterback palermitano sale in cattedra e riesce a chiudere con una corsa personale il primo down Eagles. I rosanero sono ad un passo dalla segnatura che avviene al terzo tentativo sulla goal line avversaria, quando D’Amico, trova Re libero in end zone. È il 20 a 6 per Eagles che però non riescono a trasformare.

Reazione calabrese

A questo punto, gli Achei vanno in attacco e molto rapidamente si portano ancora una volta a ridosso dell’end zone palermitana. Su un quarto tentativo arriva il touchdown pass di Falbo con uno shovel pass su Brugnano che varca per la seconda volta la endzone dei palermitani e tiene aperto il match sul 20-12.

Nel finale la difesa degli Eagles regge bene

Inizia l’ultimo quarto di gara, D’Amico innesca Mazzone prima e Cipriano poi, ma in seguito ad una penalità l’attacco palermitano viene rimandato indietro, sale in cattedra il 19 enne Graziano che correndo per 16 yard, chiude il primo down.

A sei minuti dal termine un intercetto da parte della difesa di Crotone, da nuovamente vigore alla formazione calabrese. In difesa però gli Eagles tengono bene e complici alcune penalità, gli Achei si trovano costretti a giocare un quarto e goal dalle 40 avversarie.

Falbo prova la mossa disperata ma il suo lancio dell’”Ave Maria” viene deviato in end zone ed a 2 minuti e mezzo dalla fine, gli Eagles United, ovale in mano, non concedono più nulla. Il coaching staff a questo punto si affida ancora una volta alle corse del runninback Graziano che con 3 corse riesce a chiudere 2 primi down che permetteranno a D’Amico di inginocchiarsi e agli Eagles United di portare a casa la prima storica vittoria della sua storia.

Domenica il derby con gli Elephants Catania

Grande soddisfazione in casa Palermo, il team infatti nonostante le defezioni e i parecchi giovani in campo (così come Achei) è riuscito a far vedere un potenziale molto interessante e cosa più importante a vincere una gara difficilissima ma che dà morale per il derby contro gli Elephants Catania, che si giocherà domenica prossima, 9 maggio, a Palermo (al campo Sport Village di Tommaso Natale) e che sarà possibile visionare in diretta streaming sulla pagina facebook di Eagles United.