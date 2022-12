Pallanuoto femminile serie A1, etnee pronte per l'Europa

A Bologna per far punti in campionato ma al contempo pensare agli impegni di Champions. L’Ekipe Orizzonte anticipa a domani, mercoledì 7 dicembre, la sfida della settima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile sulla vasca della Rari Nantes Bologna. La sfida si giocherà alle 18.30.

Sfida di campionato importante per l’Ekipe Orizzonte

Sarà un “turno” infrasettimanale di grande importanza per le rossazzurre visto sempre domani si affronteranno Sis Roma e Plebiscito Padova, attuali capolista della massima serie con 18 punti. Le Etnee potrebbero affiancare una delle due squadre o in caso di pareggio avvicinarsi ad una sola lunghezza.

La sfida con le felsinee vede i pronostici tutti in favore delle catanesi, campionesse d’Italia in carica. Le padrone di casa hanno conquistato 3 punti e sono in fondo alla classifica con Florentia, Como Nuoto e Brizz in ultima posizione. Proprio con le acesi della Brizz, il Bologna perse due settimane fa in casa un match che sembrava vinto.

Prove generali di Champions per le rossazzurre

L’Ekipe Orizzonte farà le prove generali in vista del lungo weekend europeo. La compagine allenata da Martina Miceli si troverà nuovamente in vasca a Padova per la seconda fase di Champions League, che le vede inserite nello stesso girone con le venete, le ungheresi del Dunaujvaros e le olandesi dello Zvl 1886.

Condorelli, “A Bologna partita da non sottovalutare”

Alla vigilia della trasferta felsinea, Aruora Condorelli dell’Ekipe Orizzonte analizza gli appuntamenti che nei prossimi giorni vedranno impegnata la squadra catanese in campo nazionale e internazionale: “Quella di domani contro il Bologna – sottolinea il portiere, numero 13 rossazzurro – non è assolutamente una partita da sottovalutare. Anzi, la sfrutteremo per prepararci nel migliore dei modi alle sfide di Coppa che saremo chiamate a giocare nel fine settimana. Subito dopo il match contro il Bologna raggiungeremo Padova, dove scenderemo in campo per dare il massimo e fare bene”.

Settima giornata, la Brizz Nuoto gioca sabato a Trieste

Bologna – Ekipe Orizzonte

Sis Roma – Plebiscito Padova

Sabato 10 dicembre

Rapallo – Florentia

Trieste – Brizz Nuoto

Como Nuoto – Bogliasco

La classifica aggiornata, Ekipe Orizzonte terza

La graduatoria aggiornata dopo la sesta giornata recita quanto segue: Sis Roma e Plebiscito 18 punti; Ekipe Orizzonte 15; Trieste 12; Rapallo 9; Bogliasco 6; Bologna, Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto 3.