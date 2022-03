L’Ekipe Orizzonte Catania recupera alla Scuderi big match con la Sis Roma

Edoardo Ullo di

30/03/2022

Torna in acqua l’Ekipe Orizzonte Catania che domani, giovedì 31 marzo, recupera la sfida con la Sis Roma, fresca vincitrice della Coppa Italia. Le etnee ospiteranno le capitoline per il recupero della tredicesima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto. Fischio di inizio alle 14.30 alla Piscina Scuderi di Catania. Si preannuncia un big match. Le due squadre arrivano separate da 4 lunghezze con le padrone di casa quarte a quota 33 punti ma con diversi match da recuperare e già in acqua anche sabato, 2 aprile con il Verona, un’altra concorrente diretta nella zona play off. In palio, quindi, punti pesantissimi. Ancora in gioco l’Ekipe Orizzonte Catania dopo la doppia sfida contro la Vela Nuoto dove le rossazzurre hanno fatto bottino pieno vincendo abbastanza agevolmente le sfide per 25-1 e 16-0. Grande attesa per la formazione guidata da Martina Miceli per il rientro delle atlete guarite dal Covid, come sottolinea alla vigilia la numero 2 dell’Ekipe Orizzonte, Bronte Halligan. Halligan “Bello tornare a giocare tutte assieme” “È molto bello – ha detto Bronte Halligan – avere finalmente la possibilità di tornare a giocare tutte insieme dopo tanto tempo. Non è stato semplice farlo senza le nostre compagne assenti a causa del covid, ma sicuramente adesso ci ritroveremo piene di energia. Per chi nelle scorse partite era a Ostia è stato importante scendere in campo, perché è stata un’opportunità per prendersi ulteriori responsabilità. Sembra scontato dirlo, ma d’ora in poi avremo l’assoluta necessità di allenarci tutte insieme per arrivare al termine della stagione nel miglior stato di forma possibile. E speriamo anche in buona salute”. La giocatrice australiana continua: “Sicuramente la nostra squadra ha dimostrato una crescita importante, a maggior ragione perché ha fatto tesoro delle partite in cui c’erano delle assenze pesanti. Molte di noi si sono trovate a dover giocare quasi in tutti i ruoli del campo. Questo ha dato modo a tutte di crescere a livello personale e di conoscerci ancor meglio come gruppo”. E prosegue: “Ad ogni modo il bilancio, soprattutto sull’ultimo periodo che abbiamo vissuto, è sicuramente positivo. Giocare queste ultime partite senza tante titolari è stato importante anche per le più giovani, per capire cosa possono dare alla nostra squadra, ma anche per lanciare un messaggio alle avversarie, dando l’idea di avere una formazione competitiva pure quando non siamo al completo. Quindi bisognerà sicuramente fare tesoro di tutto ciò e affrontare al meglio l’ultima parte di stagione”. La partita tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del club etneo. Tre partite in pochi giorni per l’Ekipe Orizzonte L’Ekipe poi tornerà in acqua il 6 aprile a Como per il recupero della dodicesima giornata. Poi il 9 aprile affronterà la sfida casalinga con la Pallanuoto Trieste, mentre il giorno successivo ospiterà il Plebiscito Padova. Un vero e proprio tour de force se si sommano le partite giocate in questi giorni e rinviate a causa della pandemia. Il Covid ha condizionato parecchio il cammino delle etnee, e di altre formazioni, in questa stagione. Inclusa la sfida di domani e col Verona, a disposizione, complessivamente, altri 15 punti. Bottino che potrebbe rivoluzionare la classifica della regular season delle campionesse d’Italia in carica e regalare una posizione migliore nella griglia play off.

