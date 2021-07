L'avvertimento dell'ambasciata italiana a Londra

I tifosi inglesi che si recheranno in Italia per assistere al quarto di finale di Euro 2020 tra l’Inghilterra e l’Ucraina sono stati avvertiti che non potranno essere ammessi allo stadio Olimpico di Roma.

Una dichiarazione rilasciata dall’ambasciata italiana a Londra oggi, giovedì 1 luglio, afferma che, a causa delle attuali restrizioni sul coronavirus nel Paese, «chiunque sia stato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, non sarà ammesso allo stadio, anche se ha un biglietto».

Infatti, come ricordato su Sky.com, tutti gli arrivi in Italia dal Regno Unito devono isolarsi per cinque giorni prima di potere liberamente andare in giro per il Paese.

Il comunicato prosegue così: «Saranno ammessi allo stadio solo coloro che dimostreranno di essere arrivati in Italia da almeno sei giorni, di avere osservato cinque giorni di quarantena e di avere effettuato con esito negativo il test COVID-19 post-quarantena prima di accedere allo stadio».

Inoltre, «essere esentati dalla quarantena in Italia per qualsiasi motivo legale, non si traduce in un permesso di ingresso allo stadio. Ad esempio, i viaggiatori che transitano per l’Italia per meno di 36 ore o si recano brevemente lì per motivi di lavoro non sono tenuti alla quarantena ma non gli sarà consentito l’ingresso allo stadio». Quindi, chiunque venga trovato non in quarantena «sarà punito» a norma di legge.

Pertanto, «i tifosi con sede nel Regno Unito non dovrebbero recarsi in Italia per assistere alla partita di sabato allo Stadio Olimpico di Roma».